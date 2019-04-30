民進黨立委初選民調 賴惠員轟顏純左公布民調

2019-04-30 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



民進黨台南立委第一選區初選風暴擴大；台南市前市議員賴惠員上午召開記者會，指控參選人民進黨台南市前黨部主委顏純左，29深夜竟在個人臉書公布民調數據，宣稱自己民調結果領先其他參選人，正值電話民調前屬重大違紀行為，要求黨中央應立即照初選規定取消顏純左參選資格。

顏純左陣營下午回應，這已是半個月前的宣傳片，團隊小編因與多位支持者聊天，一致推薦應再把陳唐山推薦影片再重複po出，但「po就是錯了」、「錯了就要道歉」，願承擔一切責任，呼籲整個事件由中央黨部評估懲處。

賴惠員說，有網友無意間發現，顏純左29日晚間約11點於FB個人粉絲專頁，與老縣長陳唐山同框，大辣辣提及自己民調領先其他參選人，明顯違反黨中央「廣告宣傳禁止事項公告」中第二條第五項「發布、引用民調或其他預測市場之結果」，情節重大。網友立即備份截圖。

賴惠員指出，根據民進黨立委初選規定，自停止媒體活動日起（4月26日零時起），各參選人即不准引用、發布民調數據或市場預測之結果，若違反規定者黨中央即可取消參選資格。

而曾參選過民進黨市長初選並擔任過市黨部主委的顏純左，自應熟知此一規定，絕對不可能故作不知道，此一違規偷跑行為，已嚴重違反競賽規則的程序正義，既影響此次選舉公平性，更有意圖使人不當選重大嫌疑。