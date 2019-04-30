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科普列車來嘉義市 237名學生車上玩科學

2019-04-30 19:10聯合報 記者李承穎╱即時報導

「2019臺灣科普環島列車」今天抵達嘉義火車站，國立嘉義大學、善化高中師生今天在火車站前廣場設有15個科學闖關活動，歡迎來自上一站雲林斗六站的240名師生，以及民眾到現場體驗，嘉義市政府秘書長林建預告多場科學饗宴將舉辦，明年6月21日將出現日環食，環食帶正中央將通過嘉義市。

林建宏等人也到嘉義站歡送載滿237名嘉義市國小師生的列車，列車並在中午12時準時啟動，朝台南站邁進。車上有動手操作的科普活動，當列車抵達台南市，師生也能體驗成功大學物理系準備的科普遊戲。

林建宏說，「科學168教育博覽會」將在7月12至16日在港坪公園體育館熱鬧展開，歡迎大家一起來玩科學、享美景、吃美食。林今天也在臺灣科普環島列車縣市交接地圖上簽名留念。

科技部計畫召集人李旺龍教授說，台灣科普環島列車今年首度涵蓋全台23個縣市，希望讓孩子跳脫教室學習模式，「玩」科學玩得開心。列車出發後先沿著西部幹線南下，之後由東部幹線北上，預定5月2日返回臺北車站，環島行程預計將有超過9千名學子與家長參與。

今天現場展示「彩色奈米銀」顛覆民眾對「銀」顏色和樣貌的概念，還有「只熔你手-元素鎵」，鎵這個金屬的熔點與沸點差異極大，放在手心就像巧克力一般會被軟化，可以塑造成不同的形狀。「利用物理及化學性質，感覺就像超人一樣，有超能力。」

嘉義大學主任秘書吳思敬表示，為了慶祝聯合國宣布2019年為「國際元素週期表年，今年科普列車有新任務，由南到北，自東到西，串起了全台各縣市的特色化學元素。嘉義市所選擇的「銀」元素在陽光下閃閃發光，迎接列車的到來，也代表嘉義市師生對科學的熱情。

科普環島列車今天到嘉義市，現場有許多科學體驗活動。記者李承穎／攝影
科普環島列車今天到嘉義市，現場有許多科學體驗活動。記者李承穎／攝影
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科普環島列車今天到嘉義市。記者李承穎／攝影
科普環島列車今天到嘉義市。記者李承穎／攝影
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科普環島列車今天載著嘉義市學生出發。記者李承穎／攝影
科普環島列車今天載著嘉義市學生出發。記者李承穎／攝影
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列車環島火車站
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