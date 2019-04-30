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「撥亂反正」齒顎矯正 醫界建議選獲認證齒顎矯正醫師

2019-04-30 17:06聯合報 記者謝進盛╱即時報導

齒顎矯正問題，近來日益受到外界重視，台南麻豆新樓醫院建議，12歲前矯正最適合，矯正費時1年半至3年，甚至更長，醫生提醒，雖然健保不給付，費用不斐，但品質仍是最重要。

麻豆新樓醫院牙科醫師林建宏說，根據統計咬合不正的盛行率高達70%。平均每100個人有70個人有咬合不正問題，包含齒列擁擠、齒間縫隙、暴牙、戽斗、深咬、開咬等問題。造成咬合不正原因有很多，多數是來自先天遺傳如上顎前突、下顎後縮、先天缺牙、多生齒等。而後天環境也會影響顎骨及齒列的發育，如乳齒早期喪失、恆齒萌發異常、恆齒喪失、不當的肌肉作用等都可能會造成咬合不正。

他說，矯正治療目的是為了健康、功能、美觀及心理健康，將凌亂的牙齒排整齊，讓病人能夠方便清潔，降低蛀牙及牙周病發生機率；擁有整齊的牙齒及自信的笑容是社交生活中不可或缺的一環。

矯正治療沒有年齡限制，但還是及早較妥，大部份案例會在11、12歲牙齒更換的差不多時開始進行矯正，但因有些特殊狀況需要早期處理，例如乳牙過早喪失、前牙錯咬、門牙阻生或異位萌發等問題，因此美國齒顎矯正學會及日本齒顎矯正學會都建議在7歲時就進行檢查及追蹤，若有需要會提早介入矯正治療。時間通常1年半至3年，甚至更長。

林建宏說，牙齒顎矯正科早已被衛生福利部核定為獨立專科，齒顎矯正目前健保不給付，費用通常動輒超過10萬元以上，甚至更多，儘管矯正費用仍昂貴，建議民眾選擇通過嚴格認證的齒顎矯正專科醫師，治療品質與效果才有保障。

齒顎矯正問題，近來日益受到外界重視，麻豆新樓醫院牙科醫師林建宏，選擇通過嚴格認證...
齒顎矯正問題，近來日益受到外界重視，麻豆新樓醫院牙科醫師林建宏，選擇通過嚴格認證的齒顎矯正專科醫師，治療品質與效果才有保障。記者謝進盛／攝影
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牙齒健保醫師
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