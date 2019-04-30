Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



Netflix（網飛）製作紀錄片「世界小吃」亞洲篇，低調來嘉義市拍攝林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯以及阿娥豆花，讓庶民小吃瞬間登上國際舞台，嘉義市府今天在林聰明沙鍋魚頭舉辦觀影會，市長黃敏惠說，影片很讓人感動，沒有任何政治意味或刻意幫店家宣傳，而是拍出最真實的面向，店家用生命傳承，新一代又有創新創意，希望能把用的好味道繼續傳承下去。

「世界小吃」亞洲篇深入飲食文化，探索美食背後的歷史、店主的家庭背景和經營理念等人文故事，以及美味料理背後的辛酸，這次嘉義市的文化夜市、噴水圓環和城隍廟等知名景點都有入鏡，影片已在本月26日上線。

林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧說，拍攝時有簽保密條款，團隊的問題都很深入，如承接家業的難題和個人的經歷等，感覺不像美食節目，而是想了解你這個人，訪問時全程以台語回答，希望展現台灣在地特色給國際觀眾，團隊也請居住在嘉義的美國籍教師瑞德（Reed Giovannetti）居中協助。

瑞德說，Netflix團隊先找上知名Youtuber馬丁（Luke Martin）想拍攝台灣美食，馬丁與他是好友，也知道他愛嘉義，便找他引領團隊拍攝，團隊希望有好的故事和在嘉義才有的小吃，他便提供名單並帶他們去拍攝，團隊後來拍出「世代傳承」的故事，「我很愛嘉義，很高興能協助團隊拍出嘉義的美。」

身兼民族里里長和火雞肉飯老闆劉宗源談到，團隊比較像拍電影，感覺很專業、成員很多，各自細膩的分工合作，台灣只有嘉義小吃入選，而火雞肉飯則是拍攝團隊所稱「台灣的在地平民美食」，希望能藉此推展嘉義美食，讓全世界看到。