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Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33聯合報 記者李承穎╱即時報導

Netflix（網飛）製作紀錄片「世界小吃」亞洲篇，低調來嘉義市拍攝林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯以及阿娥豆花，讓庶民小吃瞬間登上國際舞台，嘉義市府今天在林聰明沙鍋魚頭舉辦觀影會，市長黃敏惠說，影片很讓人感動，沒有任何政治意味或刻意幫店家宣傳，而是拍出最真實的面向，店家用生命傳承，新一代又有創新創意，希望能把用的好味道繼續傳承下去。

「世界小吃」亞洲篇深入飲食文化，探索美食背後的歷史、店主的家庭背景和經營理念等人文故事，以及美味料理背後的辛酸，這次嘉義市的文化夜市、噴水圓環和城隍廟等知名景點都有入鏡，影片已在本月26日上線。

林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧說，拍攝時有簽保密條款，團隊的問題都很深入，如承接家業的難題和個人的經歷等，感覺不像美食節目，而是想了解你這個人，訪問時全程以台語回答，希望展現台灣在地特色給國際觀眾，團隊也請居住在嘉義的美國籍教師瑞德（Reed Giovannetti）居中協助。

瑞德說，Netflix團隊先找上知名Youtuber馬丁（Luke Martin）想拍攝台灣美食，馬丁與他是好友，也知道他愛嘉義，便找他引領團隊拍攝，團隊希望有好的故事和在嘉義才有的小吃，他便提供名單並帶他們去拍攝，團隊後來拍出「世代傳承」的故事，「我很愛嘉義，很高興能協助團隊拍出嘉義的美。」

身兼民族里里長和火雞肉飯老闆劉宗源談到，團隊比較像拍電影，感覺很專業、成員很多，各自細膩的分工合作，台灣只有嘉義小吃入選，而火雞肉飯則是拍攝團隊所稱「台灣的在地平民美食」，希望能藉此推展嘉義美食，讓全世界看到。

阿娥豆花老闆娘黃阿娥說，國外團隊來拍攝時店家都很忙，團隊雖然都說英文，但是人都很好相處，也有中文流利的外國人協助，店家則用台語回應提問。

嘉義市長黃敏惠（左四）等人邀請大家來觀片。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）等人邀請大家來觀片。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（左三）等人邀請大家來觀片。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三）等人邀請大家來觀片。記者李承穎／攝影
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美國籍教師瑞德（左起）、林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧、市長黃敏惠和劉里長雞肉飯...
美國籍教師瑞德（左起）、林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧、市長黃敏惠和劉里長雞肉飯老闆劉宗源邀請大家來觀片。記者李承穎／攝影
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小吃雞肉飯
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