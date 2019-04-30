科普列車抵達雲林 斗南火車站前大玩科學遊戲

2019-04-30 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台灣科普環島列車今天抵達雲林縣斗南火車站，縣府教育處、虎尾科技大學等單位配合科普列車共同舉辦科學體驗活動，來自彰化、雲林共500多位師生在火車站廣場與火車上玩科學，場面相當熱鬧。

一年一度的台灣科普環島列車今天邁入第四年，由科技部主辦，成功大學、交通部台灣鐵路管理局及國家研究院共同執行，在4月29日至5月2日間環島一圈，共停靠27個車站，所停靠車站，都有安排科學體驗活動。

科普列車今天上午10點35分抵達雲林斗南火車站，副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛等人到場共襄盛舉，謝淑亞說，科普列車串聯各縣市透過科學遊戲活動，把科學融入生活，讓孩子真正體驗科學的樂趣。

今天除有火車上科學體驗活動，在斗南他里霧文化園區與斗南火車站前廣場，設置多項有趣的科學遊戲攤位，由虎科大、雲林東明國中、東南國中等學校學生帶領學童、社區民眾及家長體驗科學樂趣。

謝淑亞表示，今天過後還有5月3日在鎮南國小舉辦第59屆科學展覽競賽現場決賽、科學展覽會競賽作品海報展覽；5月8日也有第59屆科學展覽會頒獎典禮、第5屆全民科學日開幕儀式。