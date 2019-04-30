嘉義縣勞動節慶祝大會 表揚優秀勞工國術高手獲獎

2019-04-30 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣勞動節慶祝大會今天上午在創新學院登場，縣長翁章梁頒獎表揚141名模範勞工、26家優良工會及優良會務人員，場面熱鬧溫馨，榮獲模範勞工國術高手鄭智元，以及嘉縣殯禮服務職業工會理事長羅河永，成為焦點人物。

鄭智元從小摸索武功與整復推拿傳統醫學，獲獎無數，2004年參加第九屆世界盃國術錦標賽榮獲器械套路第一名，取得聯合國衛生組織針灸推拿師資格。2009年當選嘉義社會優秀青年，經營傳統整復推拿中心，還在上海、杭州、南京、香港設服務據點，致力整復推拿傳統產業推廣傳承。

羅河永現任嘉縣殯禮服務職業工會理事長，20年前投入不討喜的殯葬行業，走過不為人知辛酸勞累，從學徒做起目前經營禮儀公司，他認為殯葬業不但可以幫助人，還能累積福報，平常熱心助人，加入義交行列，樂意幫助大眾。

縣長翁章梁說，51勞動節是全世界都在慶祝節日，141名模範勞工中，年資超過20年有71人，這些優秀勞工都是經濟發展重要功臣，未來縣府會持續提升勞工福利，讓他們得到妥善照顧。