社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市收容心智障礙者的民間單位在五一勞動節推出「憨星人假裝去上班」， 可愛的圖貼原來是心智障礙者無妨 老師的情況 象徵著他們內心 想要融入社會的渴望，貼圖上網後不少網友反應厂原來裡面有洋蔥」、「這是一定要推的啦」

朝興基金會推出「憨星人假裝去上班」LINE公益貼圖，取材自中心所收容的60位心智障礙者日常模仿老師工作的笑料，鼓勵民眾購買支持，所得將全數作為心智障礙者服務經費使用。

朝興基金會表示，推出「假裝去上班」貼圖，是希望能夠透過可愛的貼圖，傳達心智障礙者也想融入社會、想和常人一樣工作上班的想望。因為對於心智障礙者來說，要能像常人一樣到職場上工作是極為困難的事，也因此讓這些居住在朝興的心智障礙者們非常羨慕每天來上班的老師，也常常模仿老師們打卡上班的樣子。像貼圖中「老闆在縮筆記要做」的圖樣，就是朝興一位名叫阿吟的憨兒經常模仿的事。

在朝興服務的老師有趣的指出，自從阿吟在老師們開會時學著做筆記，然後又受到老師誇獎開始，漸漸的也有越來越多的憨兒模仿我們工作，可能是因為也想被獲得肯定。因為對憨兒來說，工作幾乎就是備受肯定的代名詞。

朝興基金會設立於台南市安平工業區，主要提供低收、中低收與失依的心智障礙者收容照護服務，全天24小時不間斷，目前總計已收容60位心智障礙者。在五一勞動節這一天，推出「憨星人假裝去上班」LINE公益貼圖，希望也能讓大家認識這群渴望有機會進到職場工作的憨兒。