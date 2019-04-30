嘉義城隍北港媽祖祈雨解旱災 透過戲劇流傳

2019-04-30 14:14 中央社 嘉義縣30日電



嘉義城隍廟、雲林北港朝天宮百餘年前共展神威祈雨，化解嘉義旱災，電視節目「戲說台灣」戲劇策劃改編為年度大戲，今天在城隍廟開鏡，讓城隍、媽祖祈雨美談透過戲劇廣流傳。

「戲說台灣」年度大戲「城隍爺媽祖婆渡化女兒賊」（暫定劇名）上午在嘉義城隍廟舉行開鏡儀式，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、嘉義市議會議長莊豐安、嘉義城隍廟董事長、北港朝天宮董事長，飾演城隍爺的林佑星等演員到場共襄盛舉。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，「戲說台灣」劇組因緣際會了解到嘉義城隍廟及北港朝天宮一段百年前共展神蹟的故事，約125年前（清光緒年間）嘉義縣大旱災，當時縣令迎請嘉義城隍和北港媽祖同壇，進行祈雨儀式，隔天神蹟顯現下起大雨，農作物轉為豐收。

城隍廟說，兩廟都因神威顯赫，當年獲清光緒皇帝頒賜御匾「臺洋顯佑」給嘉義城隍廟、「慈雲灑潤」給北港朝天宮，「戲說台灣」因而策劃改編這一段神奇故事為年度大戲，讓嘉義城隍廟及北港朝天宮祈雨美談透過戲劇廣為流傳。

演員林佑星坦承飾演城隍爺心情緊張，他說，劇情講述城隍爺與媽祖婆化解旱災後，諸羅首富夫婦經過媽祖婆點化，後來生小孩時候不小心進了城隍廟，而弄破斑鳩巢穴的蛋，相當怨恨的母斑鳩想要報仇，城隍爺、媽祖婆都說不行但後來承諾讓母斑鳩投胎成為首富的小孩，享盡榮華富貴，但必須有所節制，劇情十分精彩。

賴永川指嘉義城隍廟古名「諸羅城隍廟」，因神威顯赫，獲清光緒皇帝頒賜御匾「臺洋顯佑」，現已委請學者調查研究，預計年底向文化部申請為重要古物。