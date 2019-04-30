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台南山海圳綠道電線地下化 自行車道更美麗

2019-04-30 11:26聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市山海圳綠道配電線第一階段地下化工程，今天由工程人員移除最後一根電線桿。記者...
台南市山海圳綠道配電線第一階段地下化工程，今天由工程人員移除最後一根電線桿。記者黃宣翰／攝影
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台南市山海圳綠道配電線地下化，今天上午進行由施工工人進行最後一根電線桿移除，完成第一階段地下化工程。立委陳亭妃說，山海圳綠道從台江國家公園沿嘉南水圳道一路通到烏山頭水庫，已由國發會核定為國家綠道，可惜電線交錯於樹叢間，樹木被迫修剪，影響綠道美觀，如今台電完成第一階段地下工程，讓國家級綠道邁向新的里程碑。

山海圳綠道是一條大致以嘉南大圳為主線規劃而成的自行車道，由台南市政府與台江國家公園、社區大學、海尾朝皇宮等一起協調推動，沿嘉南大圳防汛道路，銜接上游的烏山頭水庫與下游的台江國家公園，形成一條長約45公里的自行車道。

由於山海圳綠道卻因電線網路卻穿梭樹林間，樹木被迫修剪，不僅破壞樹木自然的美感，也有失國家級廊道應有的格局。

陳亭妃極力奔走下在去年與台電達成共識，分4年逐步進行電線地下化，其中郡安路四段經費450萬、郡安路五段經費2500萬、郡安路六段經費700萬，總經費3650萬。

今天上午10點多，陳亭妃、台電配電處處長陳銘樹、台南區營業處長許墩貴和市府工務局、水利局、多位地方里長、社區大學校長林朝成、海尾朝皇宮主委周金倉等多人與會。

陳亭妃到場感謝工程人員的辛勞，她說，山海圳綠道配電線地下化分成三階段辦理，預計2021年完工後，將使山海圳綠道景色更加美麗。

台南市山海圳綠道配電線地下化，立委陳亭妃（中）聽取台電人員簡報工程進度。記者黃宣...
台南市山海圳綠道配電線地下化，立委陳亭妃（中）聽取台電人員簡報工程進度。記者黃宣翰／攝影
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