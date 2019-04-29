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未先告知強行將怪手開進農田 水稻被壓損老農氣到想哭

2019-04-29 23:38聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林土庫馬光重劃區小排改善工程的包商，在未告知農民之下，強行將挖土機開進農田，造成即將收割的水稻遭毀損，80歲老農婦坐在田邊眼眶泛淚說，「擱個哇月就ㄟ割啊，就這樣活活被壓死，金嘸甘！」農婦的含淚怨言，土庫鎮長張榮麗聽到了，今天向農民強調若是包商的責任，一定會協助求償。

土庫鎮長張榮麗今天會同機要祕書吳明哲、建設課長梁瑞毅，邀集工程包商、受損農民會勘。梁瑞毅表示，馬光重劃區舊給水路年久失修，到處坍塌，給水困難影響灌溉，經前縣議員王士壬爭取，由公所辦理發包。

梁瑞毅指出，工程動工後包商以有大蒜等農作未收成為由，在今年2月21日報停工，原計畫在4月10日復工，但因農作物種類不同，遲無法復工，加上汛期將屆，工程再拖恐會帶來水患，因此要求包商儘速和農民協調，早日取得施工便道復工，公所也編列便道租用費22萬餘元。

農民林家良則說，改善水路原是好事一樁，農民事前也簽切結書願意配合，但之後包商都沒有告知何時要動工以及進出可能影響的範圍，大家在沒被告知下，看到辛苦種植的農作被挖土機輾過，當然無法接受。

80歲老婦語帶心酸地說，再一個多月就可收成，沒想到「攏去了了」。包商則無奈地說，農民一月就播種，他們二月才標到工程。但農民說，若包商事先告知便道範圍，他們也不會硬種。

張榮麗除向受損農民道歉並指出發生這樣的事都是溝通協調不良，公所絕對會負起責任，若確定是承包商施作瑕疵，必會協助農民向包商求償。

農民在未被告知下，包商把挖土機開進農田，致即將收成的稻作被壓死，農民痛心。記者蔡...
農民在未被告知下，包商把挖土機開進農田，致即將收成的稻作被壓死，農民痛心。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮長張榮麗邀集包商和農民協調，並保證若是包商過失必會給農民一個公道。記者蔡維...
土庫鎮長張榮麗邀集包商和農民協調，並保證若是包商過失必會給農民一個公道。記者蔡維斌／攝影
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農民在未被告知下，包商把挖土機開進農田，致即將收成的稻作被壓死，農民痛心。記者蔡...
農民在未被告知下，包商把挖土機開進農田，致即將收成的稻作被壓死，農民痛心。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮長張榮麗和農民溝通期找出解決之道。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長張榮麗和農民溝通期找出解決之道。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮長張榮麗安慰老農婦並強調會請包商給予賠償。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長張榮麗安慰老農婦並強調會請包商給予賠償。記者蔡維斌／攝影
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農民重劃區
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