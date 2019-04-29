想承租保存大林糖廠中山堂 整修500萬年租金近30萬

2019-04-29 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



百年歷史的嘉義縣大林糖廠，24年前停產後，廠區逐漸荒廢，宿舍區的木造房舍等設施全數拆除，大林鎮民代表江明擔心廠區更多珍貴文史消失，一度想承租方式保存中山堂，做文創基地和產業休閒中心，雖然建築很破舊，整修估計要５00萬元，但有專家學者有意協助。

不過中山堂承租費每年要２7萬餘元，江明赫曾和糖廠協調降價，但公司規定無法更改，因江明赫目前以志工方式管理萬國戲院，並承租保存另一間老房子，還在整修，無力再負擔，承租保存中山堂計畫只能暫時放棄。

大林糖廠拆除的木造宿舍等區，目前已設置大型太陽能版，另有業者將承租經營冷鏈物流區，而原先規畫的牡蠣殼碳酸鈣生技材料廠案，因有地方人士反彈激烈，台糖決定改到台南市興建。

鎮民代表江明赫認為，大林糖廠除了要引進合適的新產業，讓附近沒落多年的郊區發展，更要保留廠區還未拆除的珍貴文化資產，其中的大林糖廠中山堂，曾是全鎮唯一的室內活動場所，許多當年最有人氣的活動都在此舉行，中山堂外的噴水池圓環亦保留原始式樣。