影／陶笛結合鄒族神話和古謠 義大利陶笛節全場歡呼

2019-04-29 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



義大利布得里奧於4月25日至28日舉辦第九屆國際陶笛節，來自世界各地陶笛演奏家及團隊超過百團以上，台灣嘉義築風陶笛樂團第二次受邀演出，並作為本屆陶笛節的開幕式節目。

這場表演是由築風陶笛樂團和阿里山來吉鄒族古謠傳唱隊所演出的鄒樂陶笛音樂劇，將鄒族神話故事結合鄒族童謠、古謠，以陶笛、人聲與戲劇、舞蹈方式呈現，吸引在場超過千人以上的觀眾全程駐足聆聽，結束時長達5分鐘以上的掌聲不斷！

築風陶笛樂團表示，透過鄒族音樂家杜銘哲與來吉鄒族古謠傳唱隊合作，籌備「Yokeoasu」音樂劇，劇中有杜銘哲「遇見山豬」鄒語童謠和傳統古謠，由金曲獎編曲家李哲藝編曲，去年9月在嘉義縣表演藝術中心演出大獲好評。

導演張漢軒更為義大利國際陶笛節特別改編劇情，匯集台灣多名藝術家與團隊合作，讓世界看見台灣特有的文化軟實力，並展現族群融合的多元文化美感。

「Yokeoasu」音樂劇接連3天分別在布得里奧教堂前廣場、波隆納海神廣場，以及古文明博物館內演出，超過5千人次觀賞，布得里奧市長也到場，當地報紙大篇幅報導；亦有義大利粉絲場場觀賞。

築風陶笛樂團長蔡耿昌表示，大家同心協力地克服許多困難，讓陶笛音樂有了完全不同的展現，看著「Yokeoasu」劇在義大利成功演出，十分讓人開心與欣慰。

導演張漢軒提到，到達義大利後發生令人擔心的狀況，有人病了、累了、水土不服，有人想家、想吐，但都表達更想上台！