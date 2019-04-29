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嘉義科技中心有機器人 市長驚呼「好神奇」

2019-04-29 18:20聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市玉山自造教育及科技中心今天在玉山國中揭牌啟用，市長黃敏惠昨天在科技中心與機器人一起互動，還和一隻機器手臂揮手打招呼，並玩起國小學生自製的電玩遊戲，黃敏惠表示，近2年獲教育部補助，在北興、玉山及蘭潭國中各設置1間科技中心，設置比率居全國之冠，讓科技教育在國中和小學階段扎根。

玉山國中規劃的科技中心，主要是程式軟體學習，例如有飛行器，透過程式完成起飛、翻轉，還有新興科技「混合實境」，未來免費開放給嘉義市所有學生和營隊學習體驗。

科技中心還引進一台機器人，能夠辨識人臉，會跟著人一起移動，若摸摸他的頭，還有各種逗趣表情，黃敏惠看著國中學生指揮著機器人，她直呼「真的很神奇！」

玉山國中校長陳建州說，科技教育在玉山國中推展多年，去年參加「誰是積木王」、「魔術方塊競賽」，「創意Scratch遊戲程式設計競賽」等皆榮獲首獎，才能獲選設置科技中心，未來在資源挹注下，全嘉義市的學生有更多科技資源可運用，將有更亮眼表現。

黃敏惠昨天也參觀嘉義市各國中、國小學生所製作的雷射雕刻、金屬拼圖和電玩遊戲等作品，感受科技所帶來的震撼與樂趣。市府教育處說，因少子化發生教師超額，但都有科技教育專長老師的缺額，顯示科技教育在現代的重要性。

市長黃敏惠與機器手臂打招呼，畫面逗趣。記者李承穎／攝影
市長黃敏惠與機器手臂打招呼，畫面逗趣。記者李承穎／攝影
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科技中心引進一台機器人，市長黃敏惠（右三）與它互動。記者李承穎／攝影
科技中心引進一台機器人，市長黃敏惠（右三）與它互動。記者李承穎／攝影
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玉山黃敏惠
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