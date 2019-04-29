台南計程車行動支付好方便 上車掃描QRcode就能付車資

2019-04-29 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



行動支付愈來愈便利，台南市府城計程車隊導入「小黃錢包」，旗下600輛車子自5月起，上車只要用手機掃描車上的QRcode，就能使用各式的線上支付，相當方便。

車隊下午在台南文化創意產業區舉辦啟動儀式，台南市計程車客運商業同業公會理事長暨府城衛星車隊總經理蘇清林表示，行政院推動「2025年無現金支付達90%計畫」的政策，在計程車部分目前多數是大型的車隊，有行動支付系統，而實際上有在使用的大約只有所有計程車的1成，數量並不多。

他表示，府城衛星車隊率先與「小黃錢包」平台合作，將各式的行動支付整合成一個QRcode，乘客上車後掃描，輸入車資，就可以使用自己原有的行動支付系統，包括Line Pay、Apple Pay、街口支付及各種信用卡。

小黃錢包TaxiPay行動支付整合平台執行長陳永鴻表示，水根據網路社團「小黃543-計程車運將A酸甜苦辣留言板」的統計，計程車司機接受車資付現時，常會遭遇到的困擾分別是收到假鈔、大鈔找不開、找錯錢，雖然使用行動支付司機需要花一些時間接受車隊的教育訓練，但可避免收到假鈔與找錯錢的損失，出門營業也可避免必須準備大量零錢的困擾。