超刺激！台灣首支離岸風電VR 免費帶你體驗風電實境

2019-04-29 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「真酷！像身歷其境」雲林海域被選定為海洋離岸風場能源所在地，2020年開始將全面施工設立海面風力發電機組，為讓民眾了解風場能源，虎科大和台大及德國廠商合力製作台灣第一支互動式VR「海造的風機」，德國在台協會副代處施碧娜率先帶上VR 眼罩進入虛擬情境，身歷其境體驗風場工程浩大與海洋之美，她說「太奇妙了！」，歡迎民眾來體驗。

虎科大副校長楊達立說，未來雲林外海將陸續出現80座風力發電機組成壯觀的離岸風場，為讓民眾了解離岸風電，由台大新聞研究所以1年拍攝及動畫虛擬情境，製作台灣首支互動式VR「海造的風機」，即日起至5月3日在虎科大創新自造教育基地開辦風力能源展，開放給雲林36所國中小學及民眾體驗VR，觀賞原汁原味的風場情境，感受風的魅力和偉大。

德國達德能源公共事務部專員蕭嘉倫說，「海造的風機」以台灣再生能源議題為主軸，探討離岸風力發電開發的效益與潛在風險，片中以電腦繪圖技術打造新聞現場，模擬未來台灣西部外海離岸風場的樣貌，戴上VR眼罩登上輪船，跟隨老船長近距離觀賞海上風電機組和漁民捕漁的情境，甚可登上風車並進入海底世界，風浪的聲響影音，如同身處真實環境，會隨著海浪搖晃身子甚而尖叫。

德駐台副代表施碧娜說，德國8成能源是綠能其中20%是風電，她很高興看到台灣不同政黨對能源所做的努力，2017年和雲林縣府簽訂備忘錄，未來不但發展風能也可增加縣府稅收、勞動就業並提升漁港和產業經濟，是明智之舉。