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雲林小一新生報到 這間小校逆勢成長六倍

2019-04-29 13:20聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣下學年國小一年級新生已經陸續完成報到，全縣報到率已達96%，其中成功國小逆勢成長，學區內僅有一名新生，卻來了6人報到，已經5年沒有新生的台西國小五榔分校也將喜迎2名新生入學。

雲林縣有153所國小，下學期學籍新生約6700多人，目前已有96%新生報到，全校低於6班級的小校有97所，因少子化影響，下學期小校可能會破百所。

許多小校為拚招生、順利開班，除有特色教學課程，甚至祭出營養午餐費用減免、免費課後照顧等方案，因此許多小校下學期新生報到逆勢成長，縣府教育處副處長林慧蓉表示，成功國小學區新生1人卻有6人報到、南光國小學區4人報到9人、桂林國小學區5人報到9人。

成功國小學區新生少，一度面臨招不到新生的困境，甚至為此10年才辦一次校慶，校長楊麗娜積極推動特色教學，並帶孩子參與社區活動，在地方十分活躍，入學新生發揮口碑效應，今年一口氣來了6位新生。

林慧蓉認為小校特色教學看得見成果，且孩子學習成就有穩定表現，都是家長放心將孩子交給學校的主因。

已經5年沒有新生的台西國小五榔分校學區新生5人，確定將有2人入學，校長陳亮喨表示，二名學生家長希望孩子可以開心學習，得知彼此有伴，願意將孩子送到分校，未來包括體育課、社團課及團體活動等課程，都將由學校專車接送至本校參與，學校也有老師協助課後照顧，不會讓學生權益打折。

雲林縣下學年國小一年級新生已經陸續完成報到，全縣報到率已達96%。圖／本報資料畫...
雲林縣下學年國小一年級新生已經陸續完成報到，全縣報到率已達96%。圖／本報資料畫面
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