家扶推用愛包圍受虐兒 po擁抱照愛心企業捐10元

2019-04-28 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



南台南家扶中心持續推動4月28日「兒童保護日」，今年邁入第七年，以「召集護童英雄｣為活動主軸，在奇美博物館戶外廣場舉辦一連串的兒保宣導活動，以「護童小英雄遊行嘉年華」、「草地野餐」、「親子遊戲闖關」及「幸福市集」熱鬧進行，吸引近2千名民眾參與。

家扶基金會表示，今年初至今，台灣已發生多起震驚社會的兒虐案件，多為照顧者情緒失控或缺乏親職教育所致不幸兒少案例。然而新聞版面下的事件及黑數，更讓人揪心及擔憂。根據衛福部統計資料顯示，2018年全台家內兒童及少年保護案件中共4175人次兒少遭虐。

進一步了解兒少受虐年齡層以12至未滿15歲的19.11%最多，其次為9至未滿12歲的18.95%及6至未滿9歲的17.46%。學齡期兒少受虐議題需賴學校多加關注，而31.43%學齡前兒少受虐事件，需社區民眾一起雞婆與關心，家扶也希望藉活動號召更多社區店家加入兒保好鄰居行列，成為社區內兒童保護據點，當民眾發現身旁有兒虐情事發生時，能就近請好鄰居協助通報，使受虐孩子能及時獲得救援。

家扶推動親子快樂五步驟「不閉打小孩」多年，鼓勵大人在與孩子互動及相處時，透過「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩10秒鐘、與「孩」子大笑十聲等動作，立即提醒並緩和當下情緒，後續再與孩子理性互動，避免因失控而造成難以抹滅的傷害。