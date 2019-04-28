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台南身障貧女破屋難住 勞工處揪工會出錢出力修

2019-04-28 15:42聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南處處有溫情； 勞工局結合工會志工，協助柳營區弱勢的原住民朋友修繕房屋，在大家攜手相助下，身障的原民案主，終於有溫暖的棲身處所。

台南市政府勞工局說，田女20多年前離家來到柳營區，居住於友人提供的三合院平房，但因房屋老舊且年久失修，家中天花板剝落、牆壁斑駁、電線老舊，居住環境堪憂，且田患有小兒麻痺，具有身障身分，每月僅靠領取身障津貼4700元過活，日子相當清苦。

為讓田女有安居處，勞工局在接獲市議員谷暮哈就通報後，立即召集相關志工前往柳營區的田女家中會勘，職業工會的修繕志工本月15日會勘後，20日由台南市泥水業職業工會進行屋頂屋瓦施工，今天由台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架施工、牆壁美化板工程；台南市電氣業職業工會進行電路迴路配置、燈具與插座置換工程；5月5日將由台南市油漆業職業工會進行門面、牆壁、木門框油漆美化工程施工，本次修繕案材料費由大台南總工會支付。

勞工局王鑫基局長表示，市長黃偉哲上任後致力於讓台南成為一個「有情有疼心」的城市，為落實文化融合及多元性的照顧，特別將原住民服務納入房屋修繕計畫，迄今已修繕完成87戶，市府及工會志工付出熱心與疼心協助修繕每一間房子，期盼為每一戶職災、弱勢勞工家庭寫下他們的故事，展現市府勞工局「有情有疼心有故事ㄟ厝」修繕精神。

台南市政府將原住民服務納入房屋修繕計畫。截至今已修繕完成87戶。圖/台南市政府勞...
台南市政府將原住民服務納入房屋修繕計畫。截至今已修繕完成87戶。圖/台南市政府勞工局提供
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台南市政府勞工局結合工會志工，協助柳營區弱勢原住民朋友修繕房屋。圖/台南市政府勞...
台南市政府勞工局結合工會志工，協助柳營區弱勢原住民朋友修繕房屋。圖/台南市政府勞工局提供
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勞工局身障原住民
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