親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融單場4支0 火腿4：0完封軟銀

日本天皇換代儀式 禁女性到場

防範下一個受虐兒 雲林家扶推「不閉打小孩」

2019-04-28 15:36聯合報 記者李京昇╱即時報導

今天是428兒童保護日， 雲林家扶中心在北港文化中心外面廣場，舉辦「護童者聯盟～捍衛兒童」活動，眾人裝扮美國隊長、男女超人、蝙蝠俠等角色，呼籲捍衛兒童、一起用愛包圍受虐兒。

在家扶服務個案中讀小三的阿豪（化名），經醫師診斷為過動症，但小豪媽媽時常打罵阿豪，直到家扶關懷，給媽媽關心與陪伴、學習親職教育，帶來更良性親子技巧，如今阿豪最喜歡膩媽媽身邊。

雲林家扶主任廖志文表示，在此提供家長教養親子快樂五步驟「不閉打小孩」，在與孩子互動時，透過「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩十秒鐘、與「孩」子大笑十聲等動作，緩和情緒避免失控造成難以抹滅傷害。

雲林家扶兒保組督導楊淑惠表示，家扶今天特別宣導4月28日兒童保護日，希望民眾能「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」予孩子愛的抱抱。

今天活動現場有行動劇中演出，由雲林縣議員蔡岳儒和正義化身的有心超人與家扶娃娃，帶著蝙蝠俠、美國隊長及男女超人化身為「護童者聯盟」，一起對抗黑暗魔王避免小孩被身體虐待、被性侵犯乃至網路罷凌等，透過戲劇表演教導孩子遇到危險要向家長或老師求救。

蔡岳儒說，根據衛福部統計資料顯示，去年雲林縣有106人次兒少受到不當對待，探究原因施虐者施暴原因，多以缺乏親職教育知識最首、其次是習慣以體罰或不當管教。

他表示，無論是肢體、言語或是情緒的暴力，都是會給孩子帶來無法彌補的終身創傷，也希望平日民眾多點關心身邊的孩子，若發現兒童受到不當對待應適時協助或通報，避免兒虐憾事再次發生。

雲林家扶中心在北港文化中心外面廣場，舉辦「護童者聯盟～捍衛兒童」活動。記者李京昇...
雲林家扶中心在北港文化中心外面廣場，舉辦「護童者聯盟～捍衛兒童」活動。記者李京昇／攝影
分享
現場透過行動劇場來呼籲捍衛兒童、一起用愛包圍受虐兒。記者李京昇／攝影
現場透過行動劇場來呼籲捍衛兒童、一起用愛包圍受虐兒。記者李京昇／攝影
分享
雲林縣議員蔡岳儒（後排右二）今天也到場共襄盛舉。記者李京昇／攝影
雲林縣議員蔡岳儒（後排右二）今天也到場共襄盛舉。記者李京昇／攝影
分享

蝙蝠親子
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

提前過五一勞動節 雲縣府邀勞工親子登山

2019-04-28 15:44

台南身障貧女破屋難住 勞工處揪工會出錢出力修

2019-04-28 15:42

春遊台南享補助 關子嶺9家溫泉旅宿住宿再加碼500

2019-04-28 10:17

星光下的婚禮 牛埔仔大草原浪漫見證

2019-04-28 00:11

鄉長牽線 「配對成功 包月子雞」

2019-04-28 00:11

結婚72年 「看老婆笑 我就滿足」

2019-04-28 00:10

簽預立醫療決定 尊嚴善終

2019-04-28 00:09

全國首創！南市成立整合平台 為職災、弱勢勞工修屋

2019-04-27 23:00

勞動節送勞工大禮！ 南市職安處揭牌

2019-04-27 22:56

影／阿里山愛情大草原 浪漫星光婚禮深情獻唱

2019-04-27 20:37

雲林拚垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-27 17:21

影／朴子真人藝閣受歡迎 公所規畫明年擴大舉辦

2019-04-27 17:09

配天宮媽祖繞境路線、時間不同引民抱怨

2019-04-27 16:59

大觀音亭暨祀典興濟宮發清寒優秀獎學金 百人受惠

2019-04-27 14:34

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

林內鄉長在冰果店牽紅線 允諾「坐月子的雞我負責」

2019-04-27 13:14

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

一張遺照兄妹情牽 椅子阿婆想要蒸蘿蔔糕祭拜哥哥

2019-04-28 07:50

影／白沙屯拱天宮深夜「開爐」 柯文哲偕爸媽現身參加

2019-04-28 00:05

和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32

8萬4千株野百合綻放 桃園蘆竹大古山野百合花季開跑

2019-04-27 23:26

影／真的像下雪！苗栗桐花盛開「雪花紛飛」

2019-04-27 21:37

影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見

2019-04-27 19:30

綠批筏子溪造景「去台保中」盧秀燕：要找麻煩嗎？

2019-04-28 12:47

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24

影／超有趣！金門辦爸爸換尿布比賽 新手爸爸手忙腳亂

2019-04-27 22:33

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59

媽祖生日南下拜大甲媽 柯P會顏清標用餐小酌

2019-04-28 00:06

大社工業區降編恐歇業 高雄萬名勞工為生計上街遊行

2019-04-28 12:45

獨／大甲媽祖作客金門貢糖店1年 吸引兩岸信眾參拜

2019-04-27 21:56

跑步體驗「與美」的距離 今晨近9000人飽覽大鵬灣風景

2019-04-28 12:26

配天宮媽祖繞境路線、時間不同引民抱怨

2019-04-27 16:59

影／南投朝陽宮奉祀媽祖 卻找不到這些彩繪雕刻

2019-04-27 23:31

影／朴子真人藝閣受歡迎 公所規畫明年擴大舉辦

2019-04-27 17:09

墾丁推海鮮選擇指南 學者感嘆落實大不易

2019-04-28 08:23

這位媽祖不姓林！西屯張廖家廟今到萬和宮慶賀

2019-04-27 17:54

影／總統來也一樣 清水50年肉圓店沒桌只有矮凳子

2019-04-28 12:10

影／樂師走進觀眾群中 池上春耕野餐音樂節讓人驚豔

2019-04-27 20:23

高市模範移工菲籍阿蕾妮來台11年 雇主把她當一家人

2019-04-27 22:06

苗栗縣議會25年未刪預算 今年5月大會要直播了

2019-04-28 09:13

春遊台南享補助 關子嶺9家溫泉旅宿住宿再加碼500

2019-04-28 10:17

馬祖近岸出現微量赤潮 藍眼淚準備進入爆量期

2019-04-27 18:05

屏縣人口 今年恐跌破82萬人

2019-04-27 23:48

烤維納斯蚌殼…河堤名畫又KUSO了

2019-04-27 23:57

廢棄車站用地華麗變身 將成賞櫻追火車新景點

2019-04-27 21:30

柯文哲看北流來襲 讚音樂中心工程品質不錯

2019-04-27 17:40

「沒來屏東，別說到過台灣」 屏東赴韓熱力行銷觀光

2019-04-27 17:14

宜蘭這家柑仔店學校開的 「入內請說台語」

2019-04-27 23:44

花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25

「北流來襲」 測試過關 柯文哲：會邀阿妹來跳兩場

2019-04-27 23:34

24歲青年洄游返家 自家荒地貢獻社區打造蘆竹芳草秘境

2019-04-28 13:13

基隆直播運動第二彈 有氧美女師帶動吸萬人次跟跳

2019-04-27 20:25

合唱約翰藍儂名曲 茄子蛋滅火器送北流大禮

2019-04-27 19:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top