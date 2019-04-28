防範下一個受虐兒 雲林家扶推「不閉打小孩」

2019-04-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



今天是428兒童保護日， 雲林家扶中心在北港文化中心外面廣場，舉辦「護童者聯盟～捍衛兒童」活動，眾人裝扮美國隊長、男女超人、蝙蝠俠等角色，呼籲捍衛兒童、一起用愛包圍受虐兒。

在家扶服務個案中讀小三的阿豪（化名），經醫師診斷為過動症，但小豪媽媽時常打罵阿豪，直到家扶關懷，給媽媽關心與陪伴、學習親職教育，帶來更良性親子技巧，如今阿豪最喜歡膩媽媽身邊。

雲林家扶主任廖志文表示，在此提供家長教養親子快樂五步驟「不閉打小孩」，在與孩子互動時，透過「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩十秒鐘、與「孩」子大笑十聲等動作，緩和情緒避免失控造成難以抹滅傷害。

雲林家扶兒保組督導楊淑惠表示，家扶今天特別宣導4月28日兒童保護日，希望民眾能「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」予孩子愛的抱抱。

今天活動現場有行動劇中演出，由雲林縣議員蔡岳儒和正義化身的有心超人與家扶娃娃，帶著蝙蝠俠、美國隊長及男女超人化身為「護童者聯盟」，一起對抗黑暗魔王避免小孩被身體虐待、被性侵犯乃至網路罷凌等，透過戲劇表演教導孩子遇到危險要向家長或老師求救。

蔡岳儒說，根據衛福部統計資料顯示，去年雲林縣有106人次兒少受到不當對待，探究原因施虐者施暴原因，多以缺乏親職教育知識最首、其次是習慣以體罰或不當管教。