影／阿里山愛情大草原 浪漫星光婚禮深情獻唱

2019-04-27 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



來阿里山浪漫一下！阿里山神木婚禮13年來打響名號，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今年新增星光下浪漫婚禮，黃昏在牛埔仔愛情大草原浪漫登場，其中來自香港的新郎吳騰泗要求上台獻唱「I LOVE YOU（我愛你）」，感謝太太劉嘉璇的愛和包容。

今晚婚禮結束在大草原晚宴時，吳騰泗突然向主持人要求要上台獻唱，他提到婚禮前1個月發生一些事，太太一樣的愛他，想唱這首歌獻給太太，劉嘉璇在台下聽得泛淚，也感動在場來賓們。

阿里山管理處昨天帶新人們踏足嘉義縣梅山鄉的瑞里綠色隧道、竹林茶席、瑞峰茶園、1314觀景臺等，拍攝絕美婚紗，體驗咖啡DIY，體會婚姻中苦盡甘來。

今天傍晚在阿里山牛埔仔愛情大草原的星光下婚禮，阿里山管理處長馬惠達帶領新人們宣讀愛情誓言，共誓攜手相伴一生。

今年共有15對國內外新人參加，包含國內11對及海外4對，特別有銀婚夫妻帶著即將結婚的孩子們一同參加，也有新人在參加阿里山管理處辦理的聯誼活動後邁入禮堂，海外部分包含來自芬蘭、法國、香港的新人，其中有法國人柏西蒙和台灣知名部落客盈盈是異國戀，他們在網路聊天認識2年，盈盈曾交過外國男友，但更欣賞柏西蒙的純樸和真誠，他們曾到阿里山風景區旅遊，很喜歡山林美景。