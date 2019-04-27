配天宮媽祖繞境路線、時間不同引民抱怨

2019-04-27 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



朴子配天宮媽祖祈安繞境，昨天下午開始，連二天在朴子街道遶境祈福，今年因路線調整，引發市民反彈，抱怨廟方未照路線圖走，朴子配天宮回應，遶境祈安都按路線走，主因參與陣頭、隊伍太長，某些街道堵塞、無法動彈，才延遲或調整部分路線。

嘉義縣朴子配天宮今天上午舉行媽祖聖誕祝壽大典，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡岳、配天宮董事長黃清田等人，都參加祝壽科儀，祈求媽祖庇佑國家風調雨順，四時無災，另媽祖鑾轎則依往例，自昨天下午開始，連2日繞朴子街道、為民祈安。

「繞境陣頭太多！」朴子配天宮總幹事丁廣穎表示，媽祖祈安遶境路線，本月初已公告在臉書粉絲專頁，鑾轎遶境及陣頭表演一定按路線走，但祈安隊伍拉太長，某些街道進入受阻、甚至無法動彈，才造成延遲或路線調整。

「里民抱怨聲不小」朴子文化里長楊石旭說，這2天很多人批評「等不到媽祖來」，但部分路段違規停車，的確影響媽祖鑾轎祈安路線、時間。

縣議員黃嫈珺說，很體諒廟方工作辛苦，依往例首日遶行外圍道路，隔日遶行市街，這次廟方做調整，甚至暫停周六夜市活動，相當可惜，許多市民都不能適應。