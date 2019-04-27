台灣國際兒童暨青少年影展 台南市美術館啟動

2019-04-27 13:42 中央社 台南27日電



2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展系列活動，今天在台南市美術館2館啟動，為期3個月，將廣邀全球青少兒短片影像創作，入圍作品還能受邀到希臘雅典影展播映。

2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展（簡稱ATIFF）由台南市音像文化發展協會、台南市美術館共同主辦，以「共童玩創」為主題，廣邀全球青少兒短片影像創作。

台南市美術館人員指出，AnimEDU一字是由「Anime & Education」組成，目的是建立以教育文化意涵為主的動態影像平台，讓兒童及青少年用影像與藝術創作，在平台上展現新一代的觀點。

今年影展以「獨特、感動、當代」作為推動主軸，希望找尋具有獨特風格、感動人心的當代青少兒作品，影展期間不只可看到各國精選的短片電影，且有機會和世界各國的專業影人深度對話。

影展系列活動為期3個月，包括4月和5月的動畫種子學校研習營、7月的國際動畫特效大師講座、工作坊、產業座談等；影展預定7月19日在台南市美術館開幕。

屆時影展播放分為台北場和台南場，台北場在信誼好好生活廣場（台北市中正區重慶南路2段51號）；台南場在台南市美術館2館（台南市中西區忠義路2段1號）；7月26日影展在台北頒獎及閉幕。