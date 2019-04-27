林內鄉長在冰果店牽紅線 允諾「坐月子的雞我負責」
雲林縣政府全力催生，今天與林內鄉公所舉辦政府機關公教員工聯誼活動，希望藉此促成美好姻緣，鄉長張維崢以自己與妻子也是相親認識進而交往的例子與聯誼公教人員分享，並允諾只要今天配對成功並結婚生子，女方坐月子所需雞肉全部由他負責。
今天聯誼活動吸引近50位男女報名參加，活動特別選在林內教芋部冰店舉辦，希望透過早年在冰果店相親、約會的甜蜜氛圍，為參加人員搭起友誼橋樑，並藉由遊戲方式拉進彼此距離、培養默契，盼促成美好的姻緣。
張維崢今天當起月老為未婚公教人員牽紅線，他表示，「老師若不結婚生子，以後會沒有學生可教，公務人員不結婚生子，以後可能沒業務可辦」，他自己與妻子也是經由相親認識，兩人結婚後，感情日益加溫，鼓勵公教人員應擴大社交生活領域。
為全力催婚又催生，他當場承諾，只要今天配對成功並結婚生子，「坐月子」需要的雞肉全部由他負責。
雲林縣副縣長謝淑亞也到場祝福，她表示，愛情是人生必修的學分，從戀愛中學習關愛與付出，讓生命更添色彩。而就公共議題來說，少子化是目前大眾關心的社會議題，更是國安危機，希望大家能夠在今天的相處互動中擴大彼此社交生活領域，進而締結良緣，幫雲林縣增添生力軍。
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