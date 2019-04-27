林內鄉長在冰果店牽紅線 允諾「坐月子的雞我負責」

2019-04-27 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府全力催生，今天與林內鄉公所在林內教芋部冰店舉辦未婚公教人員聯誼活動。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣政府全力催生，今天與林內鄉公所舉辦政府機關公教員工聯誼活動，希望藉此促成美好姻緣，鄉長張維崢以自己與妻子也是相親認識進而交往的例子與聯誼公教人員分享，並允諾只要今天配對成功並結婚生子，女方坐月子所需雞肉全部由他負責。

今天聯誼活動吸引近50位男女報名參加，活動特別選在林內教芋部冰店舉辦，希望透過早年在冰果店相親、約會的甜蜜氛圍，為參加人員搭起友誼橋樑，並藉由遊戲方式拉進彼此距離、培養默契，盼促成美好的姻緣。

張維崢今天當起月老為未婚公教人員牽紅線，他表示，「老師若不結婚生子，以後會沒有學生可教，公務人員不結婚生子，以後可能沒業務可辦」，他自己與妻子也是經由相親認識，兩人結婚後，感情日益加溫，鼓勵公教人員應擴大社交生活領域。

為全力催婚又催生，他當場承諾，只要今天配對成功並結婚生子，「坐月子」需要的雞肉全部由他負責。