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一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南東山區65歲林姓男子住宅遭火警，行動不便的林姓屋主遭嚴重燙傷，因家中經濟收入不穩定，房屋重建及醫療費用待援，期待各界伸出援手，台南市勞工局在市長黃偉哲指示下，邀集各工會專業志工，協助林姓市民房屋修繕。

勞工局說，林姓個案一子稍弱智住在廟內當雜工，另一子當捆工，帶著國中畢業未繼續升學的女兒一起工作，主要搬運山區的農作，但屬季節性工作，收入並不穩定，晚上送貨至台北，白天才回家與父親同住。

22日晚間疑因電線走火，林家房舍幾全燒毀，林男嚴重燙傷轉送太保長庚醫院燒燙傷中心救治，當捆工的兒子與孫女幸送貨至北部，逃過一劫，由於林家無力負擔房屋修繕費用，燙傷醫療復建也是漫漫長路，東山區林安里長李進生也發起勸募，盼各界善心人士幫忙林家盡快恢復正常生活。

勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長非常重視職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，馬上啟動「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢房屋修繕方案來給予協助。

勞工局人員立即連繫東山區長董麗華、林安里李進生里長及台南市木工業職業工會方澄科理事長等工會夥伴前往林家場勘，並馬上決定，由包括東山區當地行善團及大台南總工會、台南市勞工志願服務協會來籌措材料費，而木工、泥水、電氣、油漆、金屬及鋁製品等各職業工會志工出力接棒進場，免費為林姓市民修繕房屋，期能給予其一個安心立命的住所。

台南市府勞工局指出，「有情有疼心、有故事ㄟ厝」職災、弱勢房屋修繕方案結合包括大台南總工會等各工會志工發揮所長，付出愛心一同協助職災弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成87戶。

台南市府勞工局為職災、弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢勞工。

台南市勞工局啓動「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢房屋修繕方案，動員各大職業工會志工...
台南市勞工局啓動「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢房屋修繕方案，動員各大職業工會志工協助重建。圖／勞工局提供
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