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年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43聯合報 記者卜敏正╱即時報導

葉木賢每年捐助弱勢「五皇寶」物資善行受肯定，連轄區員警也自掏腰包一起做好事。圖／...
葉木賢每年捐助弱勢「五皇寶」物資善行受肯定，連轄區員警也自掏腰包一起做好事。圖／本報資料照片
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嘉義縣從事鋼構工程的葉木賢熱心好施，每年觀音佛祖生日，都捐贈弱勢超過1500包，白米搭配油、鹽、糖、醬油「五皇寶」物資，受地方好評。去年祭拜時他回應佛祖，今年到普陀山進香，沒想到日前乩童扶乩指引去「不肯去觀音殿」、「虎跑寺」，讓他一度質疑乩童亂講話，沒想到網路一查真的是普陀山周邊寺廟，預定6月出發。

葉木賢是嘉義縣太保市地方著名「好心人」，因多年前曾向佛祖許願，事業有成後一定做善事回饋鄉里，從7年前開始每年佛祖生日都捐米350包，到現在每年捐助超過1500包，甚至找農民契種稻田，以確認是好米。因善行受肯定，連碾米廠都自願幫忙包裝，轄區員警也自掏腰包一起做好事。

葉木賢說，他書讀得不多、閱歷有限，只會搭鐵厝、幫佛祖做些善事，很多地方根本沒去過。日前請乩童扶乩請示，今年帶佛祖普陀山進香，這麼多寺廟要去哪？沒想到竟指示去「不肯去觀音殿」、「虎跑寺」，這是聽都沒聽過得地名，扶乩者醒來也說沒聽過廟名，周邊朋友還說佛祖指示「不肯去」就別去了。

他說，經過上網求證，發現中國大陸浙江普陀山，真的有「不肯去觀音院」、「虎跑寺」兩座寺廟，雖然完全不知方向，但將秉持聽神明指示、實現承諾，他決定6月出發進香，返鄉後剛好幫佛祖過生日、繼續做好事。

葉木賢說，「不肯去觀音殿」、「虎跑寺」是他和周邊朋友從沒聽過的廟名。記者卜敏正／...
葉木賢說，「不肯去觀音殿」、「虎跑寺」是他和周邊朋友從沒聽過的廟名。記者卜敏正／攝影
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