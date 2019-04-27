年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



葉木賢每年捐助弱勢「五皇寶」物資善行受肯定，連轄區員警也自掏腰包一起做好事。圖／本報資料照片 分享 facebook 嘉義縣從事鋼構工程的葉木賢熱心好施，每年觀音佛祖生日，都捐贈弱勢超過1500包，白米搭配油、鹽、糖、醬油「五皇寶」物資，受地方好評。去年祭拜時他回應佛祖，今年到普陀山進香，沒想到日前乩童扶乩指引去「不肯去觀音殿」、「虎跑寺」，讓他一度質疑乩童亂講話，沒想到網路一查真的是普陀山周邊寺廟，預定6月出發。

葉木賢是嘉義縣太保市地方著名「好心人」，因多年前曾向佛祖許願，事業有成後一定做善事回饋鄉里，從7年前開始每年佛祖生日都捐米350包，到現在每年捐助超過1500包，甚至找農民契種稻田，以確認是好米。因善行受肯定，連碾米廠都自願幫忙包裝，轄區員警也自掏腰包一起做好事。

葉木賢說，他書讀得不多、閱歷有限，只會搭鐵厝、幫佛祖做些善事，很多地方根本沒去過。日前請乩童扶乩請示，今年帶佛祖普陀山進香，這麼多寺廟要去哪？沒想到竟指示去「不肯去觀音殿」、「虎跑寺」，這是聽都沒聽過得地名，扶乩者醒來也說沒聽過廟名，周邊朋友還說佛祖指示「不肯去」就別去了。