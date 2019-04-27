影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣朴子市真人藝閣，約百年前即會同配天宮媽祖遶境遊行，幼童裝扮仙童搭藝閣遶街、撒糖果，是許多人兒時回憶，20年前真人藝閣停辦讓許多人夢碎，去年重新試辦2閣，受地方熱情回響，今年擴大募集6座真人藝閣演出，參與表演兒童家長說，「感謝孩子陪媽媽完成兒時夢想！」

朴子天公壇文書組長李文傑，因父親李金章生前常提起朴子真人藝閣，感嘆20年前停辦，成為許多人的童年回憶，去年他完成父親遺願，邀請2藝閣試辦，獲縣議員黃嫈珺等人支持，藝閣演出更獲得地方熱情回響，今年再募集6閣真人藝閣擴大舉辦。

「讓女兒陪媽媽完成夢想！」連2年帶女兒參與藝閣活動的陳紅紅說，20多年前看見同學穿古裝化妝，搭藝閣遶行演出撒糖果，立即向家人爭取參加，沒想到隔年真人藝閣停辦，從此搭藝閣成為「夢想」，讓她從小盼到長大，去年聽說真人藝閣復出，即爭取贊助，請女兒陪她一起完成兒時夢想。

李文傑說，朴子真人藝閣已有百年歷史，過去朴子各商行都會各自贊助真人藝閣，並舉辦藝閣競賽，選出最佳藝閣，沒想到後來朴子改為電動人偶花車，真人藝閣反成為雲林縣北港的重要文化活動，讓許多朴子人都希望，真人藝閣能夠重現。