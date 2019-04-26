影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天晚上夜空很絢爛。百架無人機所組成的大型機隊的編排演出，搭配音樂及LED燈光變化升空，為鹿耳門媽祝壽，台灣鯨魚等圖案躍上夜空，令民眾驚呼連連，意猶未盡高呼「不過癮」。

在主持人的介紹下，百架無人機升空演出，從巨大的立體「天燈」，為鹿耳門媽祝壽，也為全民祈福；在網路上討論度最高的「台灣鯨魚」一出場，「哇！鯨魚耶」 這隻台灣圖形的鯨身，尾鰭還會擺動，游向天空，果然吸引眾人的目光，驚豔全場。

然而，無人機約10分鐘的精彩演出，也有「幾何圖形」，圓就圓、三角形就是三角形，展現精準的定位技術，還在地特產「虱目魚」，南科知名公共藝術的「綵帶」，以及「水花」、「煙火」等呈現驚人的律動及層次感。

南科管理局自造基地所培育的國產自製無人機群飛機隊，第一次的成果展示就與聖母廟合作，在廟上空由一百架無人機大型機隊的編排演出，搭配音樂及LED燈光變化，如同星辰閃耀於夜空，是台灣無人機發展的重要里程碑。

南科委託成功大學航太系，打造國內第一支群飛表演機隊，這一支由國內自行研發的群飛機隊，採用超輕量碳纖材料，每架飛機重量僅800公克，能抵抗最大風速達5級風，續航力達15分鐘，內建LED燈能顯示超過10億種色彩變化。