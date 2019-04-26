肥水不落外人田！嘉縣鼓勵畜牧場、農地申請

2019-04-26 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣六腳鄉正義水環境巡守隊，日前榮獲全國特優級水環境巡守隊，行政院環保署水保處長顏旭明、縣長翁章梁，今天與巡守隊舉行座談會，頒發「紅榜」表揚，感謝他們對土地環境改善的付出，也視察巡守隊輔導畜牧業者，將「肥水回歸農田」使用示範場，希望未來能擴展全縣養豬場即周邊農田，共同推動沼渣沼液，農地肥分施灌。

嘉義縣政府日前啟動村裡生活大調查，深入365村里，發現與民眾生活相關的異味問題有178件，其中畜牧業就有43件，對於農業大縣的嘉義縣，面對異味及讓畜牧業永續經營兩難之下，環保署推出畜牧業沼渣沼液，農地肥分施灌的政策，除了有效活化農地外，還可以減少畜牧廢水排入而影響河川水質。

嘉義縣環保局去年成功媒合正義小隊與黃科翔畜牧場，首創協助執行沼渣沼液，農地肥分施灌巡查工作，由巡守隊協助記錄，在施灌前後沼渣、沼液肥分氣味變化，六腳正義小隊以「巡沼遍地金、沼亮新樂園」主題，在全國400多支巡守隊中脫穎而出，榮獲全國唯二特優殊榮。

環保局表示，符合申請沼渣的必要條件，設置紅泥沼氣袋，且養豬廢水需厭氧十天後才能施灌，已大大降低養豬養異味。目前已經有41家畜牧業合法取得施灌於農田的申請，統計施灌合計施灌面積已達205公頃，預計仍需2761公頃農田，希望許牧場周邊農田都能加入。