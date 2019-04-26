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加快農業災損認定 台南全面啟動無人機AI應用

2019-04-26 16:39聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市農業局表示，為減低農民的損失，農業局全力推動智慧農業，無人機AI先導應用，將全面應用在農業災損，初期先以水稻、芒果、文旦柚及漁塭等農漁產業試辦，當災損來臨後，將利用無人機航拍影像及人工智慧（AI）影像辨識技術，快速取得災損現地相關數據， 輔助比對災損前後差異，期能減輕第一線區公所的行政負擔，並加速農業災損的掌握，減少災損認定的爭議。

台南市府日前召開「農業災損勘查AI先導農漁產品及區域討論會議」， 由市府智慧發展中心及台灣人工智慧實驗室（AI Labs）擔任技術指導 ， 協助導入無人機AI人工智慧協助農業災損勘查及判定研議事宜，初期先以水稻、芒果、文旦柚及漁塭等農漁產業作為試辦對象，於汛期前針對歷年農損認定經常造成爭議的部分進行影像建檔，當災損來臨後，利用無人機航拍影像輔助比對災損前後差異 ，加速農業災損的掌握，減少災損認定的爭議， 減輕第一線區公所的行政負擔。

農業局表示，農業災損有其突發性跟急迫性，災害發生時區公所常因交通中斷無法瞭解災損情形，之後在受理災損申報時，又有災損規模認定爭議困難的問題，為了解決災損後續的農業保險理賠判斷，富邦產險今年在農委會的協助下，首次結合無人機空拍技術評估農業災損面積，提升災損判別的正確性。 本府更進一步導入AI影像辨識技術，輔助大量影像數據分析判斷，也借此試辦計畫推動，持續累積客觀數據，協助農業政策更有效益地推動。

台南市農業局向經濟部工業局主導的「普及智慧城鄉生活應用計畫」申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，自107年水稻二期作起，與藥毒所及農試所合作在後壁、新營、下營、六甲、白河及東山等6個行政區，挑選84公頃農地進行大規模無人機農噴示範作業，為無人機農噴建立標準作業流程，提供農民在農事操作管理上的另一個新選擇。

今年初於安平古堡，更響應中央「小國大戰略」AI發展重鎮政策作為，黃偉哲市長在行政院前院長賴清德的見證下，攜手臺灣人工智慧實驗室（AI Labs）創辦人杜奕瑾簽署合作意向書，打造台南成為全球第一應用無人機空拍與人工智慧技術（AI）的智慧城市，並率先以農業災損勘查、城市行銷導覽、交通智慧導航、橋樑及道路巡檢、智慧醫療等領域啟動合作。

台南農業局全面啟動無人機AI先行應用，加快農業災損認定。圖／台南市農業局提供
台南農業局全面啟動無人機AI先行應用，加快農業災損認定。圖／台南市農業局提供
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