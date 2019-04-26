幫幫鳳梨農！ 南市教育工會助賣產地直送

2019-04-26 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市議員許又仁邀請市府與台南市教育產業工會合作，號召全台教師與工會會員向產地農民直接訂購鳳梨。記者周宗禎/攝影 分享 facebook 鳳梨進入量產期，台南市鳳梨價格低迷，除了加工果的製造生產及外銷訂單通路的推廣，更須擴大內銷零售通路市場。台南市教育產業工會為幫助農民，發起「南市教育產業工會助農計畫」—「旺萊日！鳳梨三分熟，愛情七分甜」教師聯合採購活動。

今天工會理事長侯俊良與前理事長、市議員許又仁邀請市農業局、關廟農會總幹事陳愛妹發起敎師聯合採購助農行動，號召各地教師都來參與幫助農民。

侯俊良表示，台南市各校皆有學校教師會，合計會員約9千人，呼籲會員在國產水果盛產滯銷時，多食用國產水果以取代進口水果的消費。

陳愛妹指出，為協助教師工會此項助農行動會，提供在地青農或鳳梨產銷班班員名單，直接在地採購優良品質鳳梨直接運銷南各學校敎師會。

農業局代表則表示，感謝許又仁整合各方力量，不只「旺萊日！鳳梨三分熟，愛情七分甜」，未來也可以「芒果日！愛情酸甘甜」等助農行動。

許又仁說，敎師工會透過雲端合作社架構，直接在地採購透過通路銷售，「零毛利只為服務會員」，少了中間商，不但有助於提高鳳梨農收入也透過這樣的內銷零售，照顧到會員福利。

許又仁說 ，全台各縣市教師與關心教育的民眾家長眾多，台南關廟鳳梨品質好遠近馳名，市場價格卻不見得好，只要大家都能夠關心幫忙，農產滯銷的問題一定能夠改善。

工會上周開始以「雲端合作社line群組」呼籲會員採購，就率先向關廟青農採購近五5千斤具產銷履歷金鑽鳳梨，直接運銷南市各學校教師會。呼籲各校以學校教師會為單位，全體會員參與助農計畫，若配合「旺萊日」行動一人採購一顆鳳梨，至少可以採購近3萬斤。

侯俊良表示，今天大家有一致共識，未來敎師工會年年舉辦助農行動，協助開拓內銷通路實質幫助農民，讓優質美味的鳳梨進入每一位老師的家中。