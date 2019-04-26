幫幫鳳梨農！ 南市教育工會助賣產地直送
鳳梨進入量產期，台南市鳳梨價格低迷，除了加工果的製造生產及外銷訂單通路的推廣，更須擴大內銷零售通路市場。台南市教育產業工會為幫助農民，發起「南市教育產業工會助農計畫」—「旺萊日！鳳梨三分熟，愛情七分甜」教師聯合採購活動。
今天工會理事長侯俊良與前理事長、市議員許又仁邀請市農業局、關廟農會總幹事陳愛妹發起敎師聯合採購助農行動，號召各地教師都來參與幫助農民。
侯俊良表示，台南市各校皆有學校教師會，合計會員約9千人，呼籲會員在國產水果盛產滯銷時，多食用國產水果以取代進口水果的消費。
陳愛妹指出，為協助教師工會此項助農行動會，提供在地青農或鳳梨產銷班班員名單，直接在地採購優良品質鳳梨直接運銷南各學校敎師會。
農業局代表則表示，感謝許又仁整合各方力量，不只「旺萊日！鳳梨三分熟，愛情七分甜」，未來也可以「芒果日！愛情酸甘甜」等助農行動。
許又仁說，敎師工會透過雲端合作社架構，直接在地採購透過通路銷售，「零毛利只為服務會員」，少了中間商，不但有助於提高鳳梨農收入也透過這樣的內銷零售，照顧到會員福利。
許又仁說 ，全台各縣市教師與關心教育的民眾家長眾多，台南關廟鳳梨品質好遠近馳名，市場價格卻不見得好，只要大家都能夠關心幫忙，農產滯銷的問題一定能夠改善。
工會上周開始以「雲端合作社line群組」呼籲會員採購，就率先向關廟青農採購近五5千斤具產銷履歷金鑽鳳梨，直接運銷南市各學校教師會。呼籲各校以學校教師會為單位，全體會員參與助農計畫，若配合「旺萊日」行動一人採購一顆鳳梨，至少可以採購近3萬斤。
侯俊良表示，今天大家有一致共識，未來敎師工會年年舉辦助農行動，協助開拓內銷通路實質幫助農民，讓優質美味的鳳梨進入每一位老師的家中。
侯俊良說，藉組織力量善盡社會責任，將透過全教總福利系統更進一步推廣此助農行動至全國各地方教師工會，也接納陳朝塘建議，往後遇到國產水果類似過度盛產期，都會以此模式辦理「南市敎育產業工會助農行動」「芒果日」、「芭樂日」、「香蕉日」、「龍眼日」，採購在地品質優良水果，年年行動兼顧會員福利且成為組織特色，同時強化南市教育產業工會社會連結及關懷弱勢力道。
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