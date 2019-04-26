影／他10年前拿回8顆木玫瑰種子 重振這個偏鄉社區

2019-04-26 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南佳里區漳洲社區正在趕製今年母親節木玫瑰花束，花束擺放10年也沒問題，而且木玫瑰的花語就是「永恆的愛」，去年為社區增加幾十萬元，而一切卻是10年前漳洲里前里長蘇順政拿回8顆種子開始，如今開發出上百種客製化商品，也重振這個人口外流的偏鄉社區。

蘇順政說，木玫瑰不是花，而是果實「蒴果」自然乾燥「木質化」後，形狀就像是朵玫瑰花， 10年前為了社區營造，他到嘉義大學上課學習造園景觀，第一次看到木玫瑰，覺得非常漂亮，要了8顆木玫瑰的種子回到社區栽種，有2顆發芽，開啟了漳洲社區的木玫瑰文創產業。

蘇順政也申請勞動部多元就業人力，由專案經理朱靜珊帶著中高齡雇員，開發木玫瑰商品，從乾燥花材讓參訪遊客體驗DIY，到胸花，結婚禮花，母親節捧花，到畢業鐘花等，還有名片立座等，都可以客製化，很多人沒見過的木玫瑰花束，且可以久放，大受歡迎。

木玫瑰的花成漏斗形，花形很像牽牛花，每年10月起開花，黃色的木玫瑰花朵凋謝後，長成的果實「蒴果」成熟後，由綠轉褐色，好像是一朵褐色的硬質玫瑰花，轉變的過程很有趣。社區也準備成立木玫瑰花園，增設遊客打卡點，讓更多人認識這種奇特的植物。