賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣賞螢季4月持續閃亮至5月30日，嘉義縣文化觀光局精選6條「舒活古道」來場「森」呼吸，圖為竹坑溪步道。圖／嘉義縣文觀局提供 分享 facebook 嘉義縣賞螢季4月持續閃亮至5月30日，螢火蟲數量將接近極大期，嘉義縣文化觀光局精選6條「舒活古道」，在充滿負離子的嘉義山城「森」呼吸，感受悠遊在大自然的舒暢。

首推輕鬆舒活的3條古道，第一條竹崎鄉「圓潭自然生態步道」，是全台首創無障礙賞螢步道，夏季炎熱時，更是最佳避暑好去處。第二條梅山鄉的「太興岩步道」在原始樹林及茶園之間的穿梭旅程，更有機會見到台灣特有種藍腹鷴等鳥類。第三條在竹崎鄉光華村的「光華賞螢步道」，號稱「五星級體驗」，欣賞繁星、螢光菇、螢火蟲、白面鼯鼠和鯝魚。

略有挑戰性的另外3條古道，包括位於竹崎鄉金獅村的「出水坑步道」，沿線孟宗竹及桂竹茂盛，終點處稜線可見視野寬廣的茶園綿延。梅山鄉瑞峰村的「竹坑溪步道」有全台前十大負離子最多的龍宮瀑布，最具挑戰性的梅山鄉瑞里村「青年嶺步道」，途經情人橋、燕子崖與千年蝙蝠洞，看著大自然力量雕塑出的峭壁、石洞。