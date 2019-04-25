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影／3甲多的檳榔樹全砍了 種樹種花轉型休閒農場

2019-04-25 21:18聯合報 記者謝恩得╱即時報導

3甲多地的檳榔樹全砍了。嘉義縣中埔鄉民莊曼玲小時候曾看過東興等山區盡是森林，後來經濟需求改種檳榔，她努力說服長輩，16年來慢慢砍掉檳榔，改種樹種花，希望回復山林的樣子，並轉型休閒農業， 園區取名「愛在山林」，要和民眾分享山林的美，目前假日開放，免費入園，最近還將推出螢火蟲祕境之旅。

中埔東興村山區「凍仔腳」是全台有名的檳榔產地，莊曼玲和先生曾協助家族種檳榔，後來另外種花，對植物很有研究，18年前先生過世時，她向先生承諾一定會守住家園，守護山林，一邊扶養年幼子女，16年前開始規畫，將3甲多山坡的檳榔樹逐漸砍除，改種樹木和花草，包括油桐等造景。

莊曼玲營造16年的「愛在山林」，去年開始試營運，在中埔台3線轉172線路旁，海拔500多公尺，還有機會看到雲海、夕陽美景。由於她對植物的了解，引進的山櫻花、紅球風鈴木等，很多都存活下來，紫藤馴化多年後也種活了，園區一年四季都可賞花，最近還在種金針花、薰衣草。

至今莊曼玲還要花很多時間照顧樹木花草，還好貼心的兒子們有空回來幫忙，愛在山林目前在周六日和國定假日開放免費入園，並有咖啡和蛋糕等輕食，未來還規畫採薑黃、植物染等農業體驗。

「愛在山林」休閒農場可以看到雲海。圖／莊曼玲提供
「愛在山林」休閒農場可以看到雲海。圖／莊曼玲提供
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園區和附近的油桐花。圖／莊曼玲提供
園區和附近的油桐花。圖／莊曼玲提供
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愛在山林目前在周六日和國定假日開放免費入園，並有咖啡和蛋糕等輕食，未來還規畫採薑...
愛在山林目前在周六日和國定假日開放免費入園，並有咖啡和蛋糕等輕食，未來還規畫採薑黃、植物染等農業體驗。。記者謝恩得／攝影
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「愛在山林」營造四季都有不同的花。圖／莊曼玲提供
「愛在山林」營造四季都有不同的花。圖／莊曼玲提供
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中埔鄉的凍仔腳檳榔曾是全台有名，很多村民還說砍掉可惜。記者謝恩得／攝影
中埔鄉的凍仔腳檳榔曾是全台有名，很多村民還說砍掉可惜。記者謝恩得／攝影
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莊曼玲將3甲山坡地的檳榔砍除，16年來種樹種花，轉型休閒園區。記者謝恩得／攝影
莊曼玲將3甲山坡地的檳榔砍除，16年來種樹種花，轉型休閒園區。記者謝恩得／攝影
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