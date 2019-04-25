影／3甲多的檳榔樹全砍了 種樹種花轉型休閒農場

2019-04-25 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



3甲多地的檳榔樹全砍了。嘉義縣中埔鄉民莊曼玲小時候曾看過東興等山區盡是森林，後來經濟需求改種檳榔，她努力說服長輩，16年來慢慢砍掉檳榔，改種樹種花，希望回復山林的樣子，並轉型休閒農業， 園區取名「愛在山林」，要和民眾分享山林的美，目前假日開放，免費入園，最近還將推出螢火蟲祕境之旅。

中埔東興村山區「凍仔腳」是全台有名的檳榔產地，莊曼玲和先生曾協助家族種檳榔，後來另外種花，對植物很有研究，18年前先生過世時，她向先生承諾一定會守住家園，守護山林，一邊扶養年幼子女，16年前開始規畫，將3甲多山坡的檳榔樹逐漸砍除，改種樹木和花草，包括油桐等造景。

莊曼玲營造16年的「愛在山林」，去年開始試營運，在中埔台3線轉172線路旁，海拔500多公尺，還有機會看到雲海、夕陽美景。由於她對植物的了解，引進的山櫻花、紅球風鈴木等，很多都存活下來，紫藤馴化多年後也種活了，園區一年四季都可賞花，最近還在種金針花、薰衣草。