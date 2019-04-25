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啤酒超半程馬拉松6月9日開跑 醫師：小心脫水

2019-04-25 21:14聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松將於6月9日開跑，現正火熱報名中，今天舉辦宣傳記者會，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁同框拚運動經濟，邀請國內外跑友齊聚嘉義，享受美食啤酒美景，運動經濟拚起來。醫師提醒，啤酒利尿，跑者邊喝邊跑有可能產生脫水情況。

黃敏惠表示，運動不分政黨、不分地域、不分國界、不分你我，因為運動把我們拉在一起。歡迎跑友們把握機會，在5月10日前上網報名，一起來運動健身，從嘉義市跑到嘉義縣，再從嘉義縣跑到嘉義市，讓全國人都看到嘉義人的熱情。嘉義市縣合作拚運動經濟，帶動觀光與消費，行銷嘉義。

翁章梁提到無論是運動或者是藝文活動，只要舉辦在嘉義，縣市都會受益，這次馬拉松比賽，相信一定能夠帶來更多人潮。

主辦單位表示， 本次馬拉松路跑分別有25公里超半馬組、10公里迷你馬組、小小馬組5公里及健走組5公里，路線平穩好跑，高低差不超過20公尺，非常適合突破個人紀錄，超半馬組（25公里）路線經過嘉義縣市，沿途風景有鄕土、農田、文化、社區、庄頭廟寺等元素，更有機會看到空軍飛機起降

目前報名人數超過5000人，吸引來自香港、日本、菲律賓、馬來西亞等國家好手一同參與，除了有邊跑馬拉松邊喝啤酒的固有特色外，也將加入愛心園遊會，以及藝人帶來精彩歌舞表演，絕對讓參加路跑運動的民眾，歡樂滿滿。報名網址：https://lohasnet.tw/Beer2019/

嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師陳鼎達提醒參賽者，飲酒切勿過量，酒精會影響運動反應和成績，且啤酒利尿，跑者邊喝邊跑有可能產生脫水情況，飲品仍以白開水或電解水最好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松將於6月9日開跑，嘉義市長黃敏惠（右）、嘉義縣長...
2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松將於6月9日開跑，嘉義市長黃敏惠（右）、嘉義縣長翁章梁（中）今天同框為活動宣傳。記者姜宜菁／攝影
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馬拉松翁章梁

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