親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

東山再起的老虎伍茲 和那枚不離不棄的白勾勾

收到母親節卡片 代母職姑姑感動泛淚

2019-04-25 21:35中央社 嘉義縣25日電

7歲蘇姓女童因母親不告而別，平時由姑姑代理母職。母親節前夕，女童將她製作的乾燥花束與卡片送給這位「不一樣的母親」，讓姑姑感動得眼眶泛淚。

天主教中華聖母基金會今天發布新聞稿指出，基金會為了讓課輔班的孩子表達心中的謝意，在母親節前夕安排一堂乾燥花束製作課程，讓孩子透過親手製做的花束與卡片向母親道謝。

其中，住在嘉義縣鹿草鄉的蘇姓女童，因母親不告而別而產生分離焦慮症，她的姑姑發現孩子長期壓抑對母親的思念、害怕突然失去親人，因此主動「姑代母職」照顧姪女及姪子。

中華聖母基金會表示，蘇姓女童與弟弟都有語言發展遲緩現象，她的姑姑不辭辛勞，每天開車30分鐘載孩子到醫院復健，近3年來，這對姊弟已有長足的進步，讓姑姑倍感欣慰，表示「一切辛苦都值得！」

女童的姑姑說：「我是姑姑，也是媽媽，孩子們只有我，再多的苦，都不是問題！」至今未出嫁的姑姑表示，在孩子的生命中，「母親」的角色是不能缺席的，她只求平凡度日，扶養2個孩子平安長大。

在姑姑與社工員的努力下，蘇姓女童有了歸屬感，這次參加乾燥花束製作課程，還主動在卡片寫下：「姑姑，謝謝你辛苦照顧我和弟弟，我愛您！祝您母親節快樂！」讓姑姑感動得眼眶泛淚。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，偏鄉課輔班的孩子背後都有一個艱困的故事，課輔班除了提供孩子們課後的點心、免費熱騰騰的晚餐外，更希望孩子們在社工長期的陪伴下，能補足家庭功能，翻轉困境，期待社會大眾一起愛心支持。

課輔班母親節社工

相關新聞

縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

華山台南安定站成立8年 呼籲捐助服務孤老善款

2019-04-25 16:22

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

嘉縣葉稻熱病獎勵申報冷 農批不接地氣

2019-04-24 23:46

國際單寧日 穿牛仔褲反性侵

2019-04-24 23:44

3童在等家 雲縣號召寄養家庭

2019-04-24 23:43

學者看法：政府納管 讓社區小旅行於法有據

2019-04-24 23:00

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

枯死四季蘭神樹化身媽祖金身 供奉嘉義縣定古蹟配天宮

2019-04-24 18:10

台南「五力高峰會」將凝聚協勤民力共識 增加榮譽感

2019-04-24 18:00

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

遭罵「金門豬」 陳玉珍：已跟立院要錄影比對是誰開罵

2019-04-25 21:05

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

影／發生規模6.9大地震怎麼辦 竹市災防演習獲總統肯定

2019-04-25 20:47

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

影／山藥蒜頭香菇雞湯什麼顏色 獲獎志工少女滿腦創意

2019-04-25 20:27

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

拚經濟 黃敏惠今宣布明年起調降房屋稅

2019-04-25 20:17

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

柯文哲邀北農董座訪雲林 盼與青農對接推精緻農業

2019-04-25 13:45

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38

大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

氣爆善款造裝置藝術 議員質疑

2019-04-24 23:31

挑戰台灣四極點 新北身障者騎電動手搖自行車環台

2019-04-25 10:46

有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13

縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top