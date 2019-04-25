收到母親節卡片 代母職姑姑感動泛淚

2019-04-25 21:35 中央社 嘉義縣25日電



7歲蘇姓女童因母親不告而別，平時由姑姑代理母職。母親節前夕，女童將她製作的乾燥花束與卡片送給這位「不一樣的母親」，讓姑姑感動得眼眶泛淚。

天主教中華聖母基金會今天發布新聞稿指出，基金會為了讓課輔班的孩子表達心中的謝意，在母親節前夕安排一堂乾燥花束製作課程，讓孩子透過親手製做的花束與卡片向母親道謝。

其中，住在嘉義縣鹿草鄉的蘇姓女童，因母親不告而別而產生分離焦慮症，她的姑姑發現孩子長期壓抑對母親的思念、害怕突然失去親人，因此主動「姑代母職」照顧姪女及姪子。

中華聖母基金會表示，蘇姓女童與弟弟都有語言發展遲緩現象，她的姑姑不辭辛勞，每天開車30分鐘載孩子到醫院復健，近3年來，這對姊弟已有長足的進步，讓姑姑倍感欣慰，表示「一切辛苦都值得！」

女童的姑姑說：「我是姑姑，也是媽媽，孩子們只有我，再多的苦，都不是問題！」至今未出嫁的姑姑表示，在孩子的生命中，「母親」的角色是不能缺席的，她只求平凡度日，扶養2個孩子平安長大。

在姑姑與社工員的努力下，蘇姓女童有了歸屬感，這次參加乾燥花束製作課程，還主動在卡片寫下：「姑姑，謝謝你辛苦照顧我和弟弟，我愛您！祝您母親節快樂！」讓姑姑感動得眼眶泛淚。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，偏鄉課輔班的孩子背後都有一個艱困的故事，課輔班除了提供孩子們課後的點心、免費熱騰騰的晚餐外，更希望孩子們在社工長期的陪伴下，能補足家庭功能，翻轉困境，期待社會大眾一起愛心支持。