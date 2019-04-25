茉莉二手書店設立「閱讀苗圃」 讓雲林閱讀能開花結果

2019-04-25 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



茉莉二手書店有感於偏鄉弱勢孩子閱讀機會少，今天在北港家扶中心設立中部地區第一座「閱讀苗圃」，提供大批繪本把家扶中心大廳打造成充滿書香的溫馨閱讀館，免費供孩子和家人共讀，一起徜徉在美麗的童話世界裡。

家扶中心副主委呂保岳、社資處主任郭幼萍、茉莉二手書店執行長蔡維元、縣議員蔡岳儒及雲林縣長秘書吳明融等人今天共同為「閱讀苗圃」揭牌，除了苿莉書店捐贈大批繪本，北辰國小師生也送來800本環保書籍，用愛心填滿書架。

蔡維元說，茉莉二手書店推廣環保、公益、閱讀理念，花蓮和台東都有設苗圃，經評估發現雲林更需資源，因而選定北港家扶新建大樓打造中部地區第一座「閱讀苗圃」，提供親子共讀空間。

積極推動雲林夜光天使課後班的縣議員蔡岳儒也說，有想像力才有創造力，想像力來自更多的閱讀，雲林沿海鄉鎮雖有圖書館，卻沒有親子專屬的共讀空間，有了這座「苗圃」如同閱讀的育苗場，期待未來能成為一棵閱讀大樹，庇蔭更多弱勢學子。

北辰國小學生以人手接力將一本本贈書擺上苗圃書架，3年級的吳威騰帶來一本「最重要的寶物」繪本，他說，這是媽媽買給他的，他已看完，很開心能再把這本好書分享出去。