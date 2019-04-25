二戰戰車移防安平 與德陽艦為府城觀光而戰

2019-04-25 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



長年來駐守在台南市體育公園的兩台二戰戰車，終於找到落腳處，市長黃偉哲在臉書向市民報告這個好消息，他說，為加強觀光綜效，特地將兩台戰車移防安平，與德陽艦協同作戰，海陸並進「為府城觀光而戰」。

這兩台戰車分別是M8 Scott Howitzer Motor Carriage 75mm榴彈砲車與M5A1Stuart輕戰車，將陸續移防至安平港邊，與有「相打雞」之稱的陽字號德陽艦相互輝映。文化局指出，這兩部戰車自體育處交接而來，現移置德陽艦園區，產權部分正與國防部清查當中，目前由該局代管。

台南市府水利局著手竹溪流域周邊景觀改善，區內戰車等都在工區維護範圍內，黃偉哲說，如果在國外，這兩台戰車已是軍事博物館的陳列品。他在就任市長前，每回進入體育公園，看到園內停放戰車，都會想能不能幫戰車找個安穩的地方，而不是任由風吹雨淋日曬。

經市府多方考量，這兩台戰車終於找到落腳處，上周已陸續移防至安平港邊德陽艦園區內，黃偉哲在臉書上向市民報告這個好消息，他說，特地將兩戰車移防安平，與德陽艦協同作戰，海陸並進，為府城觀光而戰。

據調查，M8式75毫米榴彈砲載具是一款二戰期間的美國製自走迫砲。這款自走砲是在M5斯圖亞特式輕型坦克的車體上安裝了一個帶有75毫米榴彈砲的旋轉砲塔後製成的。

此外，斯圖亞特戰車是美國及其盟國在二戰使用最廣泛的輕戰車，從歐洲、北非到菲律賓，甚至是東南亞叢林及島嶼上皆有它的蹤跡；當年在租借法案的推廣下，陸續提供給蘇聯、中華民國、法國、南斯拉夫、葡萄牙及若干中南美國家使用。