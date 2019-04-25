親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

拚經濟 黃敏惠今宣布明年起調降房屋稅

2019-04-25 20:17聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

政府每年5月課徵房屋稅，嘉義市政府日前開不動產評價委員會，嘉義市長黃敏惠今天宣布新屋標準單價打8折、路段率凍漲等不動產大利多，可追溯至105年7月1日後新屋，估算因此次受惠的房屋戶數有3000戶，稅收損失估算400萬元。

財政部3年前通令全國各縣市調漲房屋稅，當時嘉義市政府預計調漲72%，為減輕市民的負擔，房屋稅分3年逐年調整，受影響者僅適用105年7月1日以後新建、改建及增建房屋改建房屋，而去年嘉義市長選舉時各市長候選人為稅收議題隔空交火。

根據嘉義市財政稅務局統計，嘉義市每年約有800戶的新建房屋，市政府日前召開不動產評價委員會，市議員張秀華、蔡榮豐和業界公會代表等人檢討房屋稅收問題，最後定案新屋標準單價打8折、提高折舊率並降低殘值率、取消大型娛樂消費產業的中央系統型冷氣機、電扶梯等設備加價規定，以鼓勵投資。

黃敏惠強調，降低房屋稅減少市府稅收，但相信能增加投資意願，帶來更多不一樣的收入。市府減稅就是為了帶領全部市民共同拚經濟，讓民眾安居樂業。「人進來，錢財就流進來。人才留下來，大家真正發大財，嘉義市才有活力。」

嘉義市政府財政稅務局舉例107年9月在大雅路興建住家用四層樓透天厝，面積120坪、路段率120%，原稅額為29697元，打折後23757元，稅額減輕5940元，又或是湖子內區段徵收去年興建住家用的4層樓透天厝，面積80坪，路段率100%，原稅額為16473元，打折後為13176元，減稅近3300元。

房屋稅大利多明年上路，追溯至105年7月1日後新屋，新措施實施到111年，市府屆時會再開不動產評價委員會檢討。

嘉義市長黃敏惠（右三）今天宣布多項減稅措施，以期讓民眾有感。記者姜宜菁／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）今天宣布多項減稅措施，以期讓民眾有感。記者姜宜菁／攝影
分享

黃敏惠

相關新聞

縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

華山台南安定站成立8年 呼籲捐助服務孤老善款

2019-04-25 16:22

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

嘉縣葉稻熱病獎勵申報冷 農批不接地氣

2019-04-24 23:46

國際單寧日 穿牛仔褲反性侵

2019-04-24 23:44

3童在等家 雲縣號召寄養家庭

2019-04-24 23:43

學者看法：政府納管 讓社區小旅行於法有據

2019-04-24 23:00

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

枯死四季蘭神樹化身媽祖金身 供奉嘉義縣定古蹟配天宮

2019-04-24 18:10

台南「五力高峰會」將凝聚協勤民力共識 增加榮譽感

2019-04-24 18:00

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

柯文哲邀北農董座訪雲林 盼與青農對接推精緻農業

2019-04-25 13:45

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

氣爆善款造裝置藝術 議員質疑

2019-04-24 23:31

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38

矮性菜豆台中6號問市 台灣新綠金強勢登場

2019-04-25 03:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top