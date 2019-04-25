拚經濟 黃敏惠今宣布明年起調降房屋稅

2019-04-25 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



政府每年5月課徵房屋稅，嘉義市政府日前開不動產評價委員會，嘉義市長黃敏惠今天宣布新屋標準單價打8折、路段率凍漲等不動產大利多，可追溯至105年7月1日後新屋，估算因此次受惠的房屋戶數有3000戶，稅收損失估算400萬元。

財政部3年前通令全國各縣市調漲房屋稅，當時嘉義市政府預計調漲72%，為減輕市民的負擔，房屋稅分3年逐年調整，受影響者僅適用105年7月1日以後新建、改建及增建房屋改建房屋，而去年嘉義市長選舉時各市長候選人為稅收議題隔空交火。

根據嘉義市財政稅務局統計，嘉義市每年約有800戶的新建房屋，市政府日前召開不動產評價委員會，市議員張秀華、蔡榮豐和業界公會代表等人檢討房屋稅收問題，最後定案新屋標準單價打8折、提高折舊率並降低殘值率、取消大型娛樂消費產業的中央系統型冷氣機、電扶梯等設備加價規定，以鼓勵投資。

黃敏惠強調，降低房屋稅減少市府稅收，但相信能增加投資意願，帶來更多不一樣的收入。市府減稅就是為了帶領全部市民共同拚經濟，讓民眾安居樂業。「人進來，錢財就流進來。人才留下來，大家真正發大財，嘉義市才有活力。」

嘉義市政府財政稅務局舉例107年9月在大雅路興建住家用四層樓透天厝，面積120坪、路段率120%，原稅額為29697元，打折後23757元，稅額減輕5940元，又或是湖子內區段徵收去年興建住家用的4層樓透天厝，面積80坪，路段率100%，原稅額為16473元，打折後為13176元，減稅近3300元。