縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



為縮短偏鄉醫療差距，讓更多老人病患能就近在醫療據點就醫，減少舟車勞頓，衛福部長陳時中今天在台大醫院雲林分院宣布，將整合區域醫療資源，建置各種科技視訊設備，把雲林縣打造為智慧科技醫療的示範縣，如施行成果好，將擴及全台實施。

立委劉建國今天將立院衛環委員會移師雲林，召集衛福部、教育部等跨部會官員和台大雲林分院、若瑟醫院及雲林醫事團體，就高齡醫學計畫等進行研討，衛福部長陳時中與會，和地方雙向互動，期讓計畫推行更落實。

對於台大雲林分院計畫設立腫瘤醫學中心、罕見疾病照護病房等共4000萬元，以及將若瑟醫院打造國內第一座「婦、兒雙星」的特色醫院，建置全天兒科急診等，陳時中均表支持。

陳時中強調，建構老人醫療縮短就醫時程，對人口老化嚴重的雲林很重要，所以未來希望能架構各種遠距醫療視訊系統，運用科技和醫生的服務連結，所以希望台大能建構更完整的偏鄉巡迴醫療點的佈鍵，相關經費衛福部會支持。

陳時中說，雲林將作為醫療視訊的示範縣，未來再搭配鄉下醫療佈點整合，一旦成功將可施行到全國，讓更多偏鄉老爺爺老奶奶不出遠門也能就醫。