縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣
為縮短偏鄉醫療差距，讓更多老人病患能就近在醫療據點就醫，減少舟車勞頓，衛福部長陳時中今天在台大醫院雲林分院宣布，將整合區域醫療資源，建置各種科技視訊設備，把雲林縣打造為智慧科技醫療的示範縣，如施行成果好，將擴及全台實施。
立委劉建國今天將立院衛環委員會移師雲林，召集衛福部、教育部等跨部會官員和台大雲林分院、若瑟醫院及雲林醫事團體，就高齡醫學計畫等進行研討，衛福部長陳時中與會，和地方雙向互動，期讓計畫推行更落實。
對於台大雲林分院計畫設立腫瘤醫學中心、罕見疾病照護病房等共4000萬元，以及將若瑟醫院打造國內第一座「婦、兒雙星」的特色醫院，建置全天兒科急診等，陳時中均表支持。
陳時中強調，建構老人醫療縮短就醫時程，對人口老化嚴重的雲林很重要，所以未來希望能架構各種遠距醫療視訊系統，運用科技和醫生的服務連結，所以希望台大能建構更完整的偏鄉巡迴醫療點的佈鍵，相關經費衛福部會支持。
陳時中說，雲林將作為醫療視訊的示範縣，未來再搭配鄉下醫療佈點整合，一旦成功將可施行到全國，讓更多偏鄉老爺爺老奶奶不出遠門也能就醫。
劉建國也說，雲林沒有醫學中心級的醫院，急重症都要轉送外縣市，台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓的設立，就希望力拼在109年台大醫院雲林分院能成為雲嘉第一家醫學中心，滿足在地醫療需求。所以未來除在台大分院設立高齡醫學及健康福祉研究中心大樓，並建立罕見疾病中心，同時打造治癌的「精準醫學中心」，期待透過台大雲林分院的升級，再結合區域和地區醫院建構完善的醫療網，方為全民之福。
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