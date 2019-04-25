親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

日職／王柏融第4打席安打出現 火腿劇戲性追平比數

經費挹注台大醫院雲林分院 打造雲嘉醫學中心

2019-04-25 18:36中央社 雲林縣25日電

台大醫院雲林分院積極成為醫學中心，立法院衛環委員會今天也安排訪視，衛生福利部長陳時中力挺，表示會挹注經費，並在雲林推動「婦兒雙星計畫」。

立法院社會福利及衛生環境委員會，由召集委員劉建國安排下鄉考察台大醫院雲林分院，並向衛生福利部爭取醫學中心建設經費、高齡醫學及健康福祉計畫、虎尾院區第二期醫療大樓與醫護宿舍新建工程等；虎尾若瑟醫院等醫事團體也與陳時中進行互動座談。

陳時中當場允諾全力支持台大醫院雲林分院打造醫學中心建設經費新台幣4000萬元，其中包括腫瘤醫學中心卓越計畫新台幣2500萬元、罕見疾病照護計畫1500萬元，由台大雲林分院儘速提出計畫申請。

對於產婦及幼兒就醫便利性，陳時中也允諾在雲林推動「婦兒雙星計畫」，新增補助高危險產婦「周產期照護網絡試辦計畫」1200萬元，由台大雲林分院辦理，調整兒科急診品質計畫1200萬元，由虎尾若瑟醫院辦理。

劉建國指出，雲林長期缺乏醫療資源，台大醫院雲林分院虎尾院區爭取興建第二期醫療大樓，加上衛福部的醫療支援，就在打造台大醫院雲林分院於109年成為雲嘉地區首家醫學中心，以滿足在地醫療的需求。

劉建國表示，在台大雲林分部的校地上，還要爭取打造高齡醫學及健康福祉研究中心，結合台大雲林分院的醫療專業，發展台灣高齡醫學與健康福祉的新未來。

台大醫院雲林分院在座談會中，提出成立精準醫學中心的必要性與急迫性，以因應檢體安全性與檢驗報告的時效性，並希望透過設在虎尾院區的雲嘉南地區首座罕見疾病中心，提供罕病及時醫療照護，並在衛福部支持下挹注更多經費與建設，以保障雲嘉地區民眾的就醫權利。

台大醫院陳時中劉建國

相關新聞

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

華山台南安定站成立8年 呼籲捐助服務孤老善款

2019-04-25 16:22

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

嘉縣葉稻熱病獎勵申報冷 農批不接地氣

2019-04-24 23:46

國際單寧日 穿牛仔褲反性侵

2019-04-24 23:44

3童在等家 雲縣號召寄養家庭

2019-04-24 23:43

學者看法：政府納管 讓社區小旅行於法有據

2019-04-24 23:00

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

枯死四季蘭神樹化身媽祖金身 供奉嘉義縣定古蹟配天宮

2019-04-24 18:10

台南「五力高峰會」將凝聚協勤民力共識 增加榮譽感

2019-04-24 18:00

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

求子美夢成真 今備蛋糕、油飯向註生娘娘祝壽

2019-04-24 15:20

急！雲林三名兒童待安置 急需愛心夫妻協助

2019-04-24 14:26

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲

2019-04-24 20:14

花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02

電扶梯「右站左行」容易壞？ 北捷：不影響

2019-04-24 20:44

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

通行安全第一 新莊龍鳳陸橋決議不拆

2019-04-24 21:24

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

蘆竹中山綠廊明早啟用 送400份早餐歡迎民眾出席

2019-04-24 20:46

在地小吃魅力無法擋 東港小琉球美食報名秒殺

2019-04-24 20:11

汐止水道橋有九十年 地方盼列古蹟保存

2019-04-24 21:25

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

氣爆善款造裝置藝術 議員質疑

2019-04-24 23:31

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top