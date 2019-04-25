經費挹注台大醫院雲林分院 打造雲嘉醫學中心

2019-04-25 18:36 中央社 雲林縣25日電



台大醫院雲林分院積極成為醫學中心，立法院衛環委員會今天也安排訪視，衛生福利部長陳時中力挺，表示會挹注經費，並在雲林推動「婦兒雙星計畫」。

立法院社會福利及衛生環境委員會，由召集委員劉建國安排下鄉考察台大醫院雲林分院，並向衛生福利部爭取醫學中心建設經費、高齡醫學及健康福祉計畫、虎尾院區第二期醫療大樓與醫護宿舍新建工程等；虎尾若瑟醫院等醫事團體也與陳時中進行互動座談。

陳時中當場允諾全力支持台大醫院雲林分院打造醫學中心建設經費新台幣4000萬元，其中包括腫瘤醫學中心卓越計畫新台幣2500萬元、罕見疾病照護計畫1500萬元，由台大雲林分院儘速提出計畫申請。

對於產婦及幼兒就醫便利性，陳時中也允諾在雲林推動「婦兒雙星計畫」，新增補助高危險產婦「周產期照護網絡試辦計畫」1200萬元，由台大雲林分院辦理，調整兒科急診品質計畫1200萬元，由虎尾若瑟醫院辦理。

劉建國指出，雲林長期缺乏醫療資源，台大醫院雲林分院虎尾院區爭取興建第二期醫療大樓，加上衛福部的醫療支援，就在打造台大醫院雲林分院於109年成為雲嘉地區首家醫學中心，以滿足在地醫療的需求。

劉建國表示，在台大雲林分部的校地上，還要爭取打造高齡醫學及健康福祉研究中心，結合台大雲林分院的醫療專業，發展台灣高齡醫學與健康福祉的新未來。

台大醫院雲林分院在座談會中，提出成立精準醫學中心的必要性與急迫性，以因應檢體安全性與檢驗報告的時效性，並希望透過設在虎尾院區的雲嘉南地區首座罕見疾病中心，提供罕病及時醫療照護，並在衛福部支持下挹注更多經費與建設，以保障雲嘉地區民眾的就醫權利。