超半程啤酒馬拉松 翁章梁黃敏惠同框拚運動經濟

2019-04-25 18:16 中央社 嘉義市25日電



嘉義縣長翁章梁（前左）、市長黃敏惠（前右）25日手牽手出席2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松活動記者會，兩人都盼為嘉義縣市帶來更多的運動經濟效益。 中央社 分享 facebook

「2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松」將於6月9日舉行，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠今天一同出席記者會，2人都說希望為嘉義縣市帶來更多的運動經濟效益。

記者會在嘉義市樂億皇家渡假酒店舉行，由單親媽媽陳嘉齡推著極重度智能障礙、中度肢體障礙的兒子「小比」擔任代言人。陳嘉齡母子已參加過65場馬拉松，足跡遍及台灣各地，精神感人。

陳嘉齡表示，小比在6個月大時，因為打疫苗引起腦傷，1歲時動心臟手術，2歲多動腦部手術，至今仍不會走路，也不會講話，還經常因癲癇發作進加護病房，不過他們還是非常樂意為這項路跑活動代言。

黃敏惠致詞表示，希望藉由馬拉松路跑，嘉義縣市一起合作，因為運動不分政黨、地域、國界，嘉義縣市是一個共同生活圈，縣市合作互利共榮，希望這次路跑活動能共同提升運動經濟效益。

翁章梁致詞指出，嘉義縣市本一家，上任後與嘉義市長黃敏惠率領的市府團隊互動頻繁，隨時進行溝通、解決問題，像最近嘉義市焚化廠歲修，衍生垃圾焚化的問題，就由嘉義縣協助解決。

他說，這場超半程啤酒馬拉松，最大的特色就是跑者可以邊跑邊喝啤酒，運動經濟是時代的趨勢，跑者來自全國及世界各地，希望這場運動經濟帶動地方繁榮，所得將由主辦單位捐給若竹兒教育基金會興建永久家園。