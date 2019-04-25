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台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22聯合報 記者鄭維真╱即時報導

民進黨台南市議長跑票案爭論不休，民進黨台南市黨部、台南市議會黨團今相繼出招，抨擊中評會未按黨章規定開除跑票議員，退出民進黨順利以無黨籍身分當選的台南議長郭信良下午表示，「新潮流不要再排除異己了，你們還要鬥爭到幾時？」也呼籲民進黨團別再打七傷拳，民進黨今天施政會讓人民失去信心，最應負責的就是獨享執政資源的新潮流。

郭信良表示，黨團與市黨部為了正、副議長選舉，進行許多不合程序的議事，期間還發生黨團假投票會議，出現連中央督導委員都認為程序不合法卻仍蠻幹的情形，無視黨中央的存在，結果黨團與市黨部沒自我檢討，也沒有人負政治責任，居然還質疑黨中央，試問，到底是誰「爛到見骨」、「黨紀蕩然無存」？

郭信良說，因為他不是新潮流派系，民進黨新潮流違反程序正義將他推下海，兄弟姐妹不捨黨如此對待他，中評會了解整件事情的來龍去脈之後做出停權處理，就是不捨台南，希望能團結，這次第二選區的立委補選就是一個最好的例子，最後是民進黨不分派系共同搶救郭國文，才能險勝。

郭信良表示，他擔任議長協助市政推動，議會站在民意，直接做了凍漲房屋稅的決議，已通過市政府100件墊付案，加上追認先行墊支案件，預算近66億，何必只要非新系就要喊打喊殺，這樣會對民進黨比較好嗎？對2020的選舉會比較好嗎？

郭信良說，民進黨中評會在2010年陳金德擔任主席，雲林鄭東來未依黨團決議投票停權處分，2012年台中陳世凱未依黨團決議投票停權處分，且立即接受黨徵召為補選立委的候選人，也沒有任何處分，這些人是新潮流的朋友，所以新潮流才悶不吭聲，非我新系之友，就極力追殺，希望整件事能適可而止。

民進黨台南市議長跑票案爭論不休，，退出民進黨以無黨籍身分當選的台南議長郭信良（圖...
民進黨台南市議長跑票案爭論不休，，退出民進黨以無黨籍身分當選的台南議長郭信良（圖）下表示，「新潮流不要再排除異己了」。圖／本報資料照片
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民進黨郭信良投票

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