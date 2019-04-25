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華山台南安定站成立8年 呼籲捐助服務孤老善款

2019-04-25 16:22聯合報 記者周宗禎╱即時報導

華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天在在安定區老人文康活動中心舉辦「8歲生日慶」感恩茶會，邀請服務的長輩、長期支持的善士及義工們一同分享喜樂。

活動由多首耳熟能詳台語老歌帶動唱開場，利用歌曲節奏帶動簡易復健操，協助久坐少動的阿公阿嬤活絡手腳筋骨，「四季紅」、「愛情的恰恰」兩首曲目引發長者共鳴，全體一同大合唱，現場氣氛活潑熱鬧。

基金會人員志工也帶領現場長者動手勞作，用色紙摺成愛心形狀，再拼貼成一棵愛心樹，增加長輩彼此間的互動、增進手部活動力，也象徵凝聚安定在地愛心力，「期盼這些愛與善會像大樹一樣的茂密、茁壯」。

安定站自100年在地設站至今，已累積服務超過100名弱勢長輩，華山基金會表示，秉持「在地老化」理念，已於安定區推廣免費老人到宅服務8年，為三失（失依、失能、失智）長輩提供免費關懷訪視、護甲、物資協助、促進社會參與等服務。為延續弱勢老人服務，邀請各方善士支持常年服務經費。

華山推動「送愛到家～因為有您」贊助，一位長輩每月1250、一年15000元，「每天不到一杯飲料的零錢，就能讓服務傳送至需要幫助的孤老身旁」。愛心專線（06）5897859楊小姐。

華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天邀請服務的長輩同樂。圖/華山安定站提...
華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天邀請服務的長輩同樂。圖/華山安定站提供
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華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天邀請服務的長輩同樂。圖/華山安定站提...
華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天邀請服務的長輩同樂。圖/華山安定站提供
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華山基金會台南安定愛心天使站今天舉辦「8歲生日慶」感恩茶會。圖/華山安定站提供
華山基金會台南安定愛心天使站今天舉辦「8歲生日慶」感恩茶會。圖/華山安定站提供
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華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天舉辦「8歲生日慶」感恩茶會，邀請服務...
華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天舉辦「8歲生日慶」感恩茶會，邀請服務的長輩、長期支持的善士及義工們一同分享喜樂。圖/華山安定站提供
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華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天邀請服務的長輩同樂。圖/華山安定站提...
華山基金會台南安定愛心天使站建站8周年，今天邀請服務的長輩同樂。圖/華山安定站提供
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