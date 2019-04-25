有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



天主教中華聖母基金會嘉義鹿草課輔班7歲女童小琪，因母親不在身邊，平日由蘇姓姑姑「姑代母職」接送上課，基金會昨天舉辦母親節乾燥花束、卡片製作課程，指導小琪等製做花束與卡片送給媽媽，小琪下課時，開心將花束送給來接她的姑姑說，「姑姑我愛你，母親節快樂！」讓姑姑感動得流下淚來，給她一個大擁抱。

中華聖母基金會表示，小琪母親因故未住在小琪身邊，小琪疑太想念母親，剛到課輔班時總安靜在一旁，不太敢表達自己想法，小琪姑姑研判孩子長期壓抑對於母親思念，3年來主動「姑代母職」，接送小琪與弟弟上下課，也經常不辭辛勞，駕車載小琪姊弟倆至醫院就醫。

昨天課輔班下課時，小琪親手將製作的乾燥花束及卡片交給姑姑，卡片中寫下對姑姑最真摯感謝，還當面對姑姑說「母親節快樂！」讓姑姑感動得眼眶泛淚，直言這是3年來，小琪第一次對她說「母親節快樂！」，也給小琪一個溫暖擁抱。

「我是姑姑，也是媽媽！」蘇姓姑姑至今未嫁，她坦言沒有想太多未來的事，但知道孩子現在只有她能照顧，再多的苦都不是問題，雖無法給孩子多好的生活，但知道孩子生命中，「母親」角色不能缺席。

她說，看見小琪在課輔班社工照顧下，課業平穩發展、生活有歸屬感，人際互動上也更活潑，真的很開心，很感謝基金會的照護。