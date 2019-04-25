親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

結合視障者擴大就業 林樹田獲全國模範勞工

2019-04-25 14:50中央社 雲林縣25日電

結合視障朋友參加職訓並擴大就業，雲林縣按摩業職業工會創會理事長林樹田，成為雲林首位獲選全國模範勞工的視障者，今天受表揚，他說，能幫助視障者終於圓了學生時期的夢。

雲林縣政府上午舉行「108年度模範勞工表揚大會」，縣長張麗善頒發匾額、當選證書，並強調創造安全就業環境的指標，與基層勞工座談聽心聲，以提高施政效率、促進勞工收入穩定；雲林縣職業總工會理事長許騉洪提出就業、收入與工作的「三安」目標。

獲選為雲林縣模範勞工，並成為雲林縣首位當選「108年度全國模範勞工」，雲林縣按摩業職業工會及雲林縣視障重建協會創會理事長林樹田說，終於圓了學生時期的夢—創立職業工會並積極協助視障朋友。

視力僅剩0.01、眼前所見皆模糊的林樹田，由太太開車載來參加表揚大會，他帶著興奮的口吻說，就讀台中啟明學校時，就立志要幫助視障朋友，以保障視障者權益、提供學習技能及改善生活，在民國92年創立按摩工會、2年後創立重建協會。

林樹田指出，10年前全國很多縣市都有類似按摩工會等團體，當時雲林縣還沒有，按摩人口也少，而且弱視朋友行動不便，要集合起來不容易，但如今在縣內成立相關團體，現有會員110人左右，願望終於達成。

林樹田表示，雲林縣政府成立示範按摩中心，由按摩工會標案簽約，幫助更多視障朋友，工會經常舉辦巡迴活動，現在許多公家機關也認同；按摩可舒壓，也促進工會會員工作機會，希望以按摩工會及重建協會力量，關懷更多視障朋友及中途失明的朋友。

雲林縣政府勞工處長張世忠表示，今年特別推薦視障朋友參加選拔，雲林首位視障朋友榮獲全國模範勞工，與有榮焉，希望藉以鼓勵身心障礙朋友，踴躍參加職訓、學習技能、促進就業，讓生活更多采多姿。

視障按摩

相關新聞

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

嘉縣葉稻熱病獎勵申報冷 農批不接地氣

2019-04-24 23:46

國際單寧日 穿牛仔褲反性侵

2019-04-24 23:44

3童在等家 雲縣號召寄養家庭

2019-04-24 23:43

學者看法：政府納管 讓社區小旅行於法有據

2019-04-24 23:00

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

枯死四季蘭神樹化身媽祖金身 供奉嘉義縣定古蹟配天宮

2019-04-24 18:10

台南「五力高峰會」將凝聚協勤民力共識 增加榮譽感

2019-04-24 18:00

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

求子美夢成真 今備蛋糕、油飯向註生娘娘祝壽

2019-04-24 15:20

急！雲林三名兒童待安置 急需愛心夫妻協助

2019-04-24 14:26

竹崎公園大翻修 6月起天空走廊、花仙子步道封閉

2019-04-24 14:14

國際單寧日反性侵 雲林副縣長穿牛仔褲響應

2019-04-24 14:01

身障者做代工每月僅賺一千元 轉行賣手工餅乾盼收入增

2019-04-24 13:10

台西再傳文蛤、鰻魚災損 張麗善要求六輕延長災損申報

2019-04-24 12:44

台西仁西橋封閉4年 地方爭取2700萬修建今重啟通車

2019-04-24 11:51

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

桃園人口成長稱霸6都 鄭文燦：7年內人口超越北市

2019-04-24 15:32

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

程序違建補照 柯文哲點名文山區某餐廳耍特權

2019-04-24 19:08

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲

2019-04-24 20:14

花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02

鋒面雨勢挹注 石門水庫蓄水量達6成供水穩定

2019-04-24 19:17

電扶梯「右站左行」容易壞？ 北捷：不影響

2019-04-24 20:44

基隆打造暖暖新亮點 露營、生態、遊憩串成觀光廊帶

2019-04-24 15:20

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

中市社會局長李允傑 議會質詢「去找周公」

2019-04-24 16:55

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

改善林口交流道塞車 侯友宜：配套拓寬八德路5月前完工

2019-04-24 18:06

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

桐花吹起5月雪 宜蘭客家桐花祭邀請聽歌賞白花

2019-04-24 16:35

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

中市議會花博究責推擠 女議員控被性騷擾

2019-04-24 15:56

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

看好風電未來 中市府與歐洲在台商務協會座談

2019-04-24 18:38

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

上海台協27日高雄徵才 提供3000個職位

2019-04-24 16:05

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

通行安全第一 新莊龍鳳陸橋決議不拆

2019-04-24 21:24

求子美夢成真 今備蛋糕、油飯向註生娘娘祝壽

2019-04-24 15:20

蘆竹中山綠廊明早啟用 送400份早餐歡迎民眾出席

2019-04-24 20:46

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

在地小吃魅力無法擋 東港小琉球美食報名秒殺

2019-04-24 20:11

汐止水道橋有九十年 地方盼列古蹟保存

2019-04-24 21:25

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top