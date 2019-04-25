結合視障者擴大就業 林樹田獲全國模範勞工

2019-04-25 14:50 中央社 雲林縣25日電



結合視障朋友參加職訓並擴大就業，雲林縣按摩業職業工會創會理事長林樹田，成為雲林首位獲選全國模範勞工的視障者，今天受表揚，他說，能幫助視障者終於圓了學生時期的夢。

雲林縣政府上午舉行「108年度模範勞工表揚大會」，縣長張麗善頒發匾額、當選證書，並強調創造安全就業環境的指標，與基層勞工座談聽心聲，以提高施政效率、促進勞工收入穩定；雲林縣職業總工會理事長許騉洪提出就業、收入與工作的「三安」目標。

獲選為雲林縣模範勞工，並成為雲林縣首位當選「108年度全國模範勞工」，雲林縣按摩業職業工會及雲林縣視障重建協會創會理事長林樹田說，終於圓了學生時期的夢—創立職業工會並積極協助視障朋友。

視力僅剩0.01、眼前所見皆模糊的林樹田，由太太開車載來參加表揚大會，他帶著興奮的口吻說，就讀台中啟明學校時，就立志要幫助視障朋友，以保障視障者權益、提供學習技能及改善生活，在民國92年創立按摩工會、2年後創立重建協會。

林樹田指出，10年前全國很多縣市都有類似按摩工會等團體，當時雲林縣還沒有，按摩人口也少，而且弱視朋友行動不便，要集合起來不容易，但如今在縣內成立相關團體，現有會員110人左右，願望終於達成。

林樹田表示，雲林縣政府成立示範按摩中心，由按摩工會標案簽約，幫助更多視障朋友，工會經常舉辦巡迴活動，現在許多公家機關也認同；按摩可舒壓，也促進工會會員工作機會，希望以按摩工會及重建協會力量，關懷更多視障朋友及中途失明的朋友。

雲林縣政府勞工處長張世忠表示，今年特別推薦視障朋友參加選拔，雲林首位視障朋友榮獲全國模範勞工，與有榮焉，希望藉以鼓勵身心障礙朋友，踴躍參加職訓、學習技能、促進就業，讓生活更多采多姿。