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華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義市文化路連接嘉義縣民雄鄉的華興橋重建工程，因採汽機車分流、增設人行道，引發部分地方居民反彈，新橋修建後反讓車道縮減，怒斥「恐造成更嚴重交通問題」，昨由多名縣議員邀請營建署南區工程處，及在地村民現場會勘，尋求人行道及周邊道路可行方案，南工處勘後回應，人行道將增設斜坡道，路緣石突出會調整，並依道路安全性適度拓寬周邊道路。

連接嘉義縣市的華興橋，日前因交通壅塞、淹水等問題而改建，近日執行舊橋拆除工程，預定用三周時間完成舊橋拆除，新橋目前尚有人行道、機車道仍在施工，但居民對嘉義縣端人行道設計有異議，昨天由縣議員林于玲、葉孟龍、陳文忠、黃芳蘭、林淑完等人與營建署南工處會勘，村民一度怒斥「新路會害死人，交通問題更大」。

林于玲、葉孟龍等議員不斷與南工處人員協商，如何在可行範圍、讓工程與地方「接地氣」，最重要是避免更嚴重交通危機。

福興村長林文渠表示，該路段上下班車流量大，人行道設計沒幫助，高出路面的路緣石、路旁種樹都是「多餘的」，讓居民更不方便，村民興建前就提出建議，但沒人願意接受，政府再這麼做，未來造成嚴重交通事故誰負責？

營建署南工處指出，依據市區道路設計規範，雙向通行寬度12米以上道路應留設人行道空間，且不得小於1.5公尺，會勘結果達成共識，在出入口增設斜坡道，路緣石突出問題也會再做調整；另舊文化路將接受居民建議，將道路部分路段拓寬，無須另徵收土地，只要縮小綠地即可。

嘉義縣議員林于玲（中）與營建署南工處人員協商，工程如何符合地方需求。記者卜敏正／...
嘉義縣議員林于玲（中）與營建署南工處人員協商，工程如何符合地方需求。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣議員林于玲（左）與營建署南工處人員協商，工程如何符合地方需求。記者卜敏正／...
嘉義縣議員林于玲（左）與營建署南工處人員協商，工程如何符合地方需求。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣議員林于玲（左）與營建署南工處人員協商，工程如何符合地方需求。記者卜敏正／...
嘉義縣議員林于玲（左）與營建署南工處人員協商，工程如何符合地方需求。記者卜敏正／攝影
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人行道淹水

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