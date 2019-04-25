華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義市文化路連接嘉義縣民雄鄉的華興橋重建工程，因採汽機車分流、增設人行道，引發部分地方居民反彈，新橋修建後反讓車道縮減，怒斥「恐造成更嚴重交通問題」，昨由多名縣議員邀請營建署南區工程處，及在地村民現場會勘，尋求人行道及周邊道路可行方案，南工處勘後回應，人行道將增設斜坡道，路緣石突出會調整，並依道路安全性適度拓寬周邊道路。

連接嘉義縣市的華興橋，日前因交通壅塞、淹水等問題而改建，近日執行舊橋拆除工程，預定用三周時間完成舊橋拆除，新橋目前尚有人行道、機車道仍在施工，但居民對嘉義縣端人行道設計有異議，昨天由縣議員林于玲、葉孟龍、陳文忠、黃芳蘭、林淑完等人與營建署南工處會勘，村民一度怒斥「新路會害死人，交通問題更大」。

林于玲、葉孟龍等議員不斷與南工處人員協商，如何在可行範圍、讓工程與地方「接地氣」，最重要是避免更嚴重交通危機。

福興村長林文渠表示，該路段上下班車流量大，人行道設計沒幫助，高出路面的路緣石、路旁種樹都是「多餘的」，讓居民更不方便，村民興建前就提出建議，但沒人願意接受，政府再這麼做，未來造成嚴重交通事故誰負責？