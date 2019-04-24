學者看法：政府納管 讓社區小旅行於法有據

台南佳里區漳洲社區農事小旅行，一年就吸引上千人次造訪。 圖／漳洲社區提供 分享 facebook 對社區小旅行面臨的困境，立委余宛如和屏東科技大學教授陳美惠等人，在網路發起連署，希望特定地區小旅行能納管，陳美惠說，發展社區旅遊是帶動地方創生策略之一，但社區不是旅行社，需要政府協助，讓社區發展特色旅行於法有據。

屏科大森林系教授陳美惠在屏東已陪伴多個社區10多年，她說，旅遊是社區經濟發展重要策略，目前依法只有旅行社能招攬旅遊，「有必要叫社區成立旅行社嗎？」

社區小旅行一樣需要受品質規範，拿來硬塞在觀光條例顯然不適宜，發展社區小旅行的全國各縣市都遇到相同問題，亟需政府納管。

最近爆紅的屏縣霧台鄉大武部落的哈尤溪，社區收費接駁遊客入山，在網路引發熱議，有旅行社抗議政府坐視不管，部落會議主席柯海燕說，他們是透過社區自律，設單一窗口，也希望自然人文生態景觀區相關法令能更周全，讓社區操作於法有據。

陳美惠說，哈尤溪位於深山，除有自然人文景觀區劃設問題，還牽涉林班地、傳統獵場等問題，比一般社區小旅行更複雜，需更周嚴規劃。

立委余宛如發起「特定地區小旅行合法納管，共創觀光新藍海」連署，學界及民間已有上千人響應，希望政府將社區特色小旅行、生態旅遊、農事或部落文化體驗等，規劃為特色地方產業，統稱「特定地區小旅行」，給地區一條合法營運的路。