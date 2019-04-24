親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學者看法：政府納管 讓社區小旅行於法有據

2019-04-24 23:00聯合報 記者翁禎霞吳淑玲／連線報導

台南佳里區漳洲社區農事小旅行，一年就吸引上千人次造訪。 圖／漳洲社區提供
台南佳里區漳洲社區農事小旅行，一年就吸引上千人次造訪。 圖／漳洲社區提供
分享
對社區小旅行面臨的困境，立委余宛如和屏東科技大學教授陳美惠等人，在網路發起連署，希望特定地區小旅行能納管，陳美惠說，發展社區旅遊是帶動地方創生策略之一，但社區不是旅行社，需要政府協助，讓社區發展特色旅行於法有據。

屏科大森林系教授陳美惠在屏東已陪伴多個社區10多年，她說，旅遊是社區經濟發展重要策略，目前依法只有旅行社能招攬旅遊，「有必要叫社區成立旅行社嗎？」

社區小旅行一樣需要受品質規範，拿來硬塞在觀光條例顯然不適宜，發展社區小旅行的全國各縣市都遇到相同問題，亟需政府納管。

最近爆紅的屏縣霧台鄉大武部落的哈尤溪，社區收費接駁遊客入山，在網路引發熱議，有旅行社抗議政府坐視不管，部落會議主席柯海燕說，他們是透過社區自律，設單一窗口，也希望自然人文生態景觀區相關法令能更周全，讓社區操作於法有據。

陳美惠說，哈尤溪位於深山，除有自然人文景觀區劃設問題，還牽涉林班地、傳統獵場等問題，比一般社區小旅行更複雜，需更周嚴規劃。

立委余宛如發起「特定地區小旅行合法納管，共創觀光新藍海」連署，學界及民間已有上千人響應，希望政府將社區特色小旅行、生態旅遊、農事或部落文化體驗等，規劃為特色地方產業，統稱「特定地區小旅行」，給地區一條合法營運的路。

旅行社余宛如屏科大

相關新聞

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

嘉縣葉稻熱病獎勵申報冷 農批不接地氣

2019-04-24 23:46

國際單寧日 穿牛仔褲反性侵

2019-04-24 23:44

3童在等家 雲縣號召寄養家庭

2019-04-24 23:43

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25

枯死四季蘭神樹化身媽祖金身 供奉嘉義縣定古蹟配天宮

2019-04-24 18:10

台南「五力高峰會」將凝聚協勤民力共識 增加榮譽感

2019-04-24 18:00

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

求子美夢成真 今備蛋糕、油飯向註生娘娘祝壽

2019-04-24 15:20

急！雲林三名兒童待安置 急需愛心夫妻協助

2019-04-24 14:26

竹崎公園大翻修 6月起天空走廊、花仙子步道封閉

2019-04-24 14:14

國際單寧日反性侵 雲林副縣長穿牛仔褲響應

2019-04-24 14:01

身障者做代工每月僅賺一千元 轉行賣手工餅乾盼收入增

2019-04-24 13:10

台西再傳文蛤、鰻魚災損 張麗善要求六輕延長災損申報

2019-04-24 12:44

台西仁西橋封閉4年 地方爭取2700萬修建今重啟通車

2019-04-24 11:51

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

2019-04-24 13:07

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

桃園人口成長稱霸6都 鄭文燦：7年內人口超越北市

2019-04-24 15:32

桃園換購電動機車補助全台最高 「補助拖半年」惹民怨

2019-04-24 12:04

反宏關自救會要求縣長楊文科效法鄭文燦 下令電廠停工

2019-04-24 13:37

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

程序違建補照 柯文哲點名文山區某餐廳耍特權

2019-04-24 19:08

基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13

「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲

2019-04-24 20:14

鋒面雨勢挹注 石門水庫蓄水量達6成供水穩定

2019-04-24 19:17

基隆打造暖暖新亮點 露營、生態、遊憩串成觀光廊帶

2019-04-24 15:20

魚群洄游！ 台東南迴海邊釣客聚攏

2019-04-24 10:17

季節限定！馬祖絕美奇景「方塊藍」 不用飛法國就能看

2019-04-24 12:50

竹市明天下午民安演習 收到避難簡訊勿驚慌

2019-04-24 12:46

電扶梯「右站左行」容易壞？ 北捷：不影響

2019-04-24 20:44

急！雲林三名兒童待安置 急需愛心夫妻協助

2019-04-24 14:26

中市社會局長李允傑 議會質詢「去找周公」

2019-04-24 16:55

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02

台中花博今閉幕 盧秀燕：花博是台中驕傲

2019-04-24 12:09

揭400年前荷西之謎 基隆和平島將科技重現聖薩爾瓦多城

2019-04-24 14:03

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

山海環線大變動？中市：依規定補報告哪來「重大變動」

2019-04-24 14:27

影／花博閉幕日火花四射 台中市議會藍綠互嗆龍燕道歉

2019-04-24 15:18

企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21

改善林口交流道塞車 侯友宜：配套拓寬八德路5月前完工

2019-04-24 18:06

台西仁西橋封閉4年 地方爭取2700萬修建今重啟通車

2019-04-24 11:51

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

竹縣戀戀桐花路跑 28日合興愛情車站浪漫登場

2019-04-24 11:24

桐花吹起5月雪 宜蘭客家桐花祭邀請聽歌賞白花

2019-04-24 16:35

擔任反毒大使 夏于喬、陳建州穿著新警用制服現身校園

2019-04-24 15:18

中市議會花博究責推擠 女議員控被性騷擾

2019-04-24 15:56

身障者做代工每月僅賺一千元 轉行賣手工餅乾盼收入增

2019-04-24 13:10

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

少子化衝擊停辦多年 嘉義市將擴大增聘教師

2019-04-24 10:39

駕駛人注意！51勞動節新北路邊停車格照常收費

2019-04-24 11:53

上海台協27日高雄徵才 提供3000個職位

2019-04-24 16:05

求子美夢成真 今備蛋糕、油飯向註生娘娘祝壽

2019-04-24 15:20

竹崎公園大翻修 6月起天空走廊、花仙子步道封閉

2019-04-24 14:14

台東布農部落休閒農場許可登記證 申請19年過關

2019-04-24 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top