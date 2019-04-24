神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



周末媽祖誕辰，建廟335年的嘉義縣東石鄉港口宮香火鼎盛，全國分靈宮廟4000間，每天進香團、客不斷，熱鬧滾滾，相傳建廟地點是地理風水佳的「鯉魚吉穴」，廟方以科技方法追溯港口宮地理位置，驚奇地發現港口宮建築中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上大陸湄洲祖廟。

港口宮主委張萬傳說，分靈媽祖數萬尊每年此時回娘家，廟方依傳統在周邊六村庄繞境，周末誕辰舉行祝壽大典，他表示，廟方用科技方法追溯港口宮地理位置，發現建築中軸線：從天公爐、三觀爐到媽祖神像正位，三點連成一直線稱中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上湄洲祖廟，廟內掛著科技衛星定位地圖印證。

換言之，當信眾參拜港口宮媽祖，也是參拜湄洲媽祖，這樣難用科學解釋巧合，讓廟方與信眾相信，港口宮媽祖為自己挑選好地理，此外，廟史記載，清朝年間，信徒林楷從湄洲奉請媽祖渡海來台，在笨港口登陸，來到蚶仔寮（現今港口村）一棵柳樹下休息。