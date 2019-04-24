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神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

周末媽祖誕辰，建廟335年的嘉義縣東石鄉港口宮香火鼎盛，全國分靈宮廟4000間，每天進香團、客不斷，熱鬧滾滾，相傳建廟地點是地理風水佳的「鯉魚吉穴」，廟方以科技方法追溯港口宮地理位置，驚奇地發現港口宮建築中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上大陸湄洲祖廟。

港口宮主委張萬傳說，分靈媽祖數萬尊每年此時回娘家，廟方依傳統在周邊六村庄繞境，周末誕辰舉行祝壽大典，他表示，廟方用科技方法追溯港口宮地理位置，發現建築中軸線：從天公爐、三觀爐到媽祖神像正位，三點連成一直線稱中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上湄洲祖廟，廟內掛著科技衛星定位地圖印證。

換言之，當信眾參拜港口宮媽祖，也是參拜湄洲媽祖，這樣難用科學解釋巧合，讓廟方與信眾相信，港口宮媽祖為自己挑選好地理，此外，廟史記載，清朝年間，信徒林楷從湄洲奉請媽祖渡海來台，在笨港口登陸，來到蚶仔寮（現今港口村）一棵柳樹下休息。

林楷要再啟程時，裝媽祖金身竹籠不知為何抬不起來，他心想可能是媽祖有事交代，便透過擲筊請示聖諭，媽祖指示要在此地建廟，林楷跟當地居民說明此事，居民號召6個村庄、11個角頭（處所、區域）一起為媽祖建廟，媽祖停留柳樹下地點，就是港口宮媽祖神像坐落正位（神桌處），建廟地點相傳是風水地理極佳鯉魚吉穴，這裡水路非常好，前後共有朴子溪、北港溪及六腳大排等3條溪流經過，要找三條河川出海地點不易。

嘉義縣東石鄉港口宮以現代科技追溯港口宮地理位置，驚奇發現港口宮建築中軸線，往廟後...
嘉義縣東石鄉港口宮以現代科技追溯港口宮地理位置，驚奇發現港口宮建築中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上大陸湄洲祖廟。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮主委張萬傳指出，廟方以現代科技追溯港口宮地理位置，驚奇發現港口...
嘉義縣東石鄉港口宮主委張萬傳指出，廟方以現代科技追溯港口宮地理位置，驚奇發現港口宮建築中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上大陸湄洲祖廟。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮以現代科技追溯港口宮地理位置，驚奇發現港口宮建築中軸線，往廟後...
嘉義縣東石鄉港口宮以現代科技追溯港口宮地理位置，驚奇發現港口宮建築中軸線，往廟後方延伸約206至207公里，正好連上大陸湄洲祖廟，圖為鎮殿媽祖。記者魯永明／攝影
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周末媽祖誕辰，建廟335年的嘉義縣東石鄉港口宮香火鼎盛，全國分靈宮廟4000間，...
周末媽祖誕辰，建廟335年的嘉義縣東石鄉港口宮香火鼎盛，全國分靈宮廟4000間，每天進香團、客不斷，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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媽祖建築朴子溪

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