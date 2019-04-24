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台南推漁電共生 黃偉哲：盼創造三贏

2019-04-24 19:25中央社 台南24日電

台南市長黃偉哲。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
台南市長黃偉哲。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
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台南市政府配合推動利用魚塭堤岸及引水渠道設置綠能發電設施的「漁電共生」設施，至今接獲的申請案仍在評估中。台南市長黃偉哲指出，希望能創造養殖、創能與環境三贏局面。

台南市政府農業局指出，漁電共生設施是在魚塭堤岸及引水渠道設置太陽能板等綠能發電設施。提供魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱，冬季也能用來架設防風布抵禦寒流。

台南市政府農業局副局長李建裕今天在市政會議中進行漁電共生專區劃設辦理進度報告時表示，目前養殖魚塭申請設置綠能設施，可由綠能業者擬具專案計畫建議書，報市府主管機關評估可推動後，再由市府擬具專案計畫，送行政院農委會審查核准。

李建裕指出，台鹽綠能公司自107年8月17日至108年3月22日，共送出6件漁電共生專案計畫建議書審核。經書面審查專案計畫範圍土地所有權人，其人數或面積未達70%以上同意，與農委會規定不符，經函請補正在案。另針對七股居民於今年3月8日提出相關漁電共生訴求，市府將再慎審評估辦理。

台南市長黃偉哲表示，支持國家的再生能源政策是市府的基本方向，但漁電共生必須查核是否有漁業經營的事實，確保漁民工作的權益。另外，漁電共生也應該依據農業綠能設施的設置規範，以「農漁為本，綠能加值」為原則，推動劃設與審核。

黃偉哲表示，對有意在台南申請漁電共生專案的業者，市府應該提供正確的資訊，要求業者符合審查規範，補正相關資料，保障業者應有的權益，創造養殖、創能與環境三贏局面。

黃偉哲農委會行政院

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