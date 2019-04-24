枯死四季蘭神樹化身媽祖金身 供奉嘉義縣定古蹟配天宮

2019-04-24 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



本周六是媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮樹齡98歲神樹「四季蘭」，去年染病，被連根挖起現地假植治療，經半年多觀察，春天未吐新芽，樹木專家判定枯死，廟方擲筊請示媽祖，請雕刻師用樹材雕成軟身媽祖神像，媽祖誕辰前，神樹化身媽祖金身，日前廟方擇吉日供奉正殿，接受信眾參拜，傳為美談。

四季蘭枯死後，配天宮董事長黃清田跪媽祖前擲筊，請示移植新四季蘭替代，前省諮議員黃文峯捐贈新樹獲5聖杯中選，廟方擇吉日良辰迎接新樹，信眾目睹神樹從天而降，移植廟穴特殊奇景稱奇，取代枯死四四季蘭重新移植的新樹，枝葉生長茂密。

黃文峯今天臉書貼神樹化身媽祖金身照片說，配天宮四季蘭神樹，已雕成「四季蘭媽」，安座正殿內，延續保佑信徒平安健康。網友紛紛按讚，稱讚黃文峯為媽祖做事，功德圓滿。

黃清田說，用枯死四季蘭樹材雕刻的媽祖，高約1尺6，雕成手腳可以活動的軟身媽祖，雕刻師費時百日完成，擲筊請示媽祖，日前開光供奉正殿，接受信眾參拜，保佑信眾。

黃清田說，廟方窮盡一切方法，搶救四季蘭，無法如願，老樹功德圓滿，廟方請雕刻師傅，用這棵樹雕刻媽祖神像，安奉廟內奉祀，接替的新四季蘭移植後殿原四季蘭位置，繼續濟世救人。